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الجراح: ليعلن تويني عن ملفات الفساد في قطاع الاتصالات أو فليسكت
on August 25, 2017
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رد وزير الاتصالات جمال الجراح على كلام وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وقال: “فليخبرنا الزميل تويني عن اي ملفات فساد في قطاع الاتصالات تم تحويلها الى الهيئات الرقابية. كفانا بطولات وهمية وتشبيحا واعتداءات على كرامات الناس، وليعلن الزميل عن هذه الملفات الى الرأي العام اذا كان لديه ملفات، او فليسكت… كي لا اقول شيئا آخر”.
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