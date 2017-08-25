الاحرار أشاد بانجازات الجيش: للالتفاف حوله وإبعاده عن كل ما يشغله عن القيام بواجباته on August 25, 2017

عقد المجلس الأعلى ل”حزب الوطنيين الأحرار” اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري وحضور الأعضاء.

وأشاد المجلس في بيان، “بالإنجازات الميدانية التي حققها الجيش اللبناني في عملية فجر الجرود والتي عكست صورته الحقيقية كمثال للتفاني الوطني والحرفية العالية بما يرفعه الى مصاف أفضل الجيوش. ولقد برهن انه قادر على أداء رسالته دفاعا عن حدود الوطن وسلمه الأهلي واستقراره، وهذا يدحض دعاية الذين درجوا على التشكيك بقدراته وكفايته”، مؤكدا “ضرورة الالتفاف حوله ودعمه وتأمين كل ما يلزمه للبقاء على أهبة الاستعداد في كل الظروف التي تستدعي تدخله”، مطالبا “بإبعاده عن كل ما يشغله عن القيام بواجباته ورفض الانسياق وراء التدخل في شؤونه ايا تكن الذرائع فتعود له وللقوى الأمنية الشرعية الأخرى حصرية امتلاك السلاح للذود عن الوطن ولحماية سيادته على كامل ترابه”.

أضاف البيان: “توقفنا أمام توقيع رئيس الجمهورية قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب والرسوم وندلي بصددها بالآتي:

أ – نعول على اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المنوي تقديمها لمعالجة الشوائب والتصدي للنواقص.

ب – يجب أن ينصب الاهتمام على كل ما من شأنه الحاق الضرر بذوي الدخل المحدود.

ج – لفتنا موقف المدارس الخاصة التي أعلنت نيتها رفع الأقساط مما يشكل عبئا كبيرا على الأهالي الذين يرفضون الزيادات.

د – نناشد الحكومة تحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد كأن تتحمل جزءا من الأعباء المالية لتخفيف وطأتها والمساهمة في مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق.

ودعا “مجلس الوزراء الى خلوة حول ملف الكهرباء خصوصا موضوعي شركات مقدمي الخدمات واستقدام معامل توليد الطاقة ناهيك بالأعباء المالية المتراكمة التي فاقت كل تصور”، مشددا على “الشفافية في مقاربة الاشكاليات في ما يعود الى دور دائرة المناقصات لتأمين المصلحة العامة”، لافتا الى “ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء مصانع انتاج الكهرباء والمشاركة في توزيع الطاقة. في المحصلة يجب بذل قصارى الجهود لوقف النزف المالي الذي انعكس على المديونية من دون زيادة ملموسة في تأمين التيار رغم الوعود التي لم تتحقق”.

ولفت الى “محاذير التردد في التصدي لمشكلة مزمنة هي مشكلة المكبات وأماكن تجميع النفايات المحكومة أساسا بمدى زمني محدد”، مطالبا “المسؤولين باستباق أي أزمة يمكن أن تنشأ من طريق الإسراع في إيجاد الحلول البديلة وعدم ترك الأمور تتفاقم على جاري العادة للانتقال بعدها الى معالجات آنية مما يتنافى والمسؤولية عن هذا الملف”.

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