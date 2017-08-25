اعتصام أمام دائرة نفوس العبدة احتجاجا على عدم التعطيل الجمعة on August 25, 2017

افيد أن روابط مخاتير ساحل ووسط القيطع وجرد القيطع، نفذت اعتصاما رمزيا أمام دائرة نفوس العبدة عكار، احتجاجا على تغييب يوم الجمعة عن العطلة الرسمية. ومنع المعتصمون المواطنين من الدخول الى مبنى الدائرة للحصول على طلباتهم من اخراجات قيد ومعاملات وغيرها.

وقال رئيس رابطة مخاتير وسط وساحل القيطع عصام جابر ان “الاعتصام هو بداية رمزية وفي حال لم يصار الى اتخاذ قرار بالتعطيل يوم الجمعة الذي هو مطلب كل المسلمين ويعزز عيشنا المشترك، فسنتجه حتما الى التصعيد. وناشد المسؤولين معالجة هذا الامر الهام والذي يصب في تعزيز العيش الواحد لان يوم الجمعة هو يوم عيد عند المسلمين”.

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