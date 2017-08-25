أبي نصر: الاعتراض سابقا على محافظة كسروان جبيل كان لرمزية سياسية on August 25, 2017

رأى النائب نعمة الله ابي نصر في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”، ضمن برنامج “كل مواطن سياسي”، الا انماء متوازنا بين المناطق، اذ ان هناك للاسف مفاضلة بين منطقة ومنطقة ومواطن ومواطن في ادارات الدولة”، متمنيا “الا يستمر هذا التمييز في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

وعن انشاء محافظة كسروان جبيل، قال: “أنا قدمت الاقتراح في تاريخ 4/9/2003 ما يعني 15 سنة، وعرض على الهيئة العامة وعارضه وزير الداخلية انذاك الياس المر مع بعض الجهات باعتبار ان اللامركزية الادارية آتية”.

وأعلن ان “الاقتراح أحيل الى لجنة الدفاع والبلديات حيث لاقى معارضة شرسة ونام في الادراج لفترة دامت 9 سنوات”، مشيرا الى ان “الرفض هو لرمزية سياسية اكثر منها تاريخية”، متوقعا انه “بعد تعيين محافظ سيكون المبنى جاهزا خلال سنة تقريبا”.

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