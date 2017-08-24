الرئيسية
» لبنان
» وفد من الحزب الديمقراطي زار جرحى المقاومة في مستشفى الرسول الأعظم
وفد من الحزب الديمقراطي زار جرحى المقاومة في مستشفى الرسول الأعظم
on August 24, 2017
Share this on WhatsApp
قام وفد من المجلس السياسي في الحزب “الديمقراطي اللبناني” ضمّ أعضاء المجلس: ليليان حمزة، رمزي حلاوي، بلال العريضي، وليد العياش وحسين عبد الخالق، بزيارة تفقدية إلى جرحى المقاومة في مستشفى الرسول الأعظم، حيث نقل الوفد رسالة دعم إلى الجرحى من رئيس الحزب الوزير طلال أرسلان، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net