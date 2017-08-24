الرئيسية » لبنان » وفد من الحزب الديمقراطي زار جرحى المقاومة في مستشفى الرسول الأعظم

وفد من الحزب الديمقراطي زار جرحى المقاومة في مستشفى الرسول الأعظم on August 24, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net