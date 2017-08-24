مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 24/8/2017 on August 24, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

معركة فجر الجرود متواصلة وعمليات الجيش تركز على المربع الأخير في جرود رأس بعلبك وتستخدم فيها صواريخ جو أرض ومدافع الميدان. ولم يعد أمام مسلحي داعش إلا الإستسلام رغم محاولات الفرار عبر الأودية باتجاه الأراضي السورية حيث يطاردهم هناك الجيش السوري ومقاتلي حزب الله.

وتترافق المعركة التي يشنها الجيش اللبناني على التنظيم الارهابي مع تحرك للوزير السعودي تامر السبهان في لبنان الذي أنهى فيه الدبلوماسي الإيراني حسين الأنصاري حركا مشابها. وفي رأي سياسيين عارفين أن الموفدين السعودي والإيراني يتحركان في لبنان لهدف واحد وهو التهدئة النابعة من تهدئة بين الرياض وطهران اللتين تشهدان زيارات متبادلة لوفود من العاصمتين وسط توافق أميركي – روسي على ولوج الحل السياسي في سوريا التي تراجعت فيها حدة المعارك، وفي اليمن التي انقلب فيها الوضع الى مواجهة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادة الحوثيين.

وفي الداخل اللبناني تمكن مجلس الوزراء من الإتفاق على مناقصة جديدة لإستئجار بواخر الكهرباء مع التشجيع على إنشاء معامل إنتاج. وظل التوافق في مجلس الوزراء مؤكدا على دعم الجيش في معركته ضد الإرهاب.

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* مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي”

أكثر من قطوع مر اليوم، من قطوع مجلس الوزراء إلى قطوع عين الحلوة، من دون إغفال معركة الجرود… في مجلس الوزراء، ملف الكهرباء مجددا انتقل إلى إدارة المناقصات بعدما تم الأخذ بملاحظات بعض الوزراء، لكن أبعد من هذا القرار فإن ما كان لافتا هو قول الوزير جبران باسيل: “لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج”.

وفي وقت لم يبحث مجلس الوزراء في ملف الانتخابات النيابية الفرعية في كل من كسروان وطرابلس، كان لافتا ما كتبه العميد المتقاعد شامل روكز على فايسبوك، فقال: “ليتحمل المسوؤلية من يأخذ قرار الغاء الانتخابات الفرعية”، والمعلوم ان روكز هو من المرشحين البارزين للانتخابات النيابية الفرعية في كسروان… بعد هذا المعطى، هل تناقش جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخميس المقبل الانتخابات الفرعية؟ الخميس المقبل وليس الاربعاء المقبل، لأنه بعد تحديد يوم السبت عطلة رسمية، اتخذ قرار بتحديد مواعيد جلسات مجلس الوزراء الخميس من كل اسبوع بدل الاربعاء ليتسنى إعداد جدول الاعمال وتوزيعه على الوزراء لدرسه قبل الجلسة.

في تطورات الجرود، اليوم السادس لعملية “فجر الجرود” تميز بتضييق الخناق على الإرهابيين لكن حقول الألغام التي تم زرعها من جانبهم جعلت قيادة الجيش اللبناني تتعامل مع الوضع بأعلى درجات الدقة علما ان النصر أصبح مفروغا منه، فيما تبقى القضية الانسانية الاساس وهي معرفة مصير العسكريين التسعة المختطفين على يد تنظيم داعش.

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* مقدمة نشرة اخبار “المستقبل”

مع اكتمال التحضيرات للمرحلة الرابعة من معركة فجر الجرود، واصلت مدفعية الجيش وطائراته استهداف مواقع الارهابيين في وادي مرطبيا، وان بشكل متقطع. وقد افاد بيان صادر عن قيادة الجيش هذا المساء، عن تحقيق اصابات مباشرة في مراكز الارهابيين والياتهم وتجمعاتهم، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. غير ان اللافت اليوم، المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز عن طلب تنظيم داعش من نظام الاسد وحزب الله السماح له بالانسحاب عن طريق الحدود السورية اللبنانية الى محافظة دير الزور.

وفي الميدان، تابعت الفرق المختصة في الجيش اللبناني تنظيف المناطق المحررة، عن طريق تفجير العبوات والأفخاخ والأجسام المشبوهة، التي خلفها الارهابيون في المناطق الجردية المحررة.

انجازات الجيش في معركة فجر الجرود كانت حاضرة في جلسة مجلس الوزراء في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين حيث أكد رئيس الجمهورية ميشال عون العمل على تأمين كل ما يحتاج اليه الجيش من عتاد ومعدات لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه، منوها بالدعم الداخلي والخارجي الواسع الذي حظي به خلال العملية، فيما حيا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الحرفية الكبيرة التي نفذ بها الجيش مهمته الوطنية، مؤكدا أن الظروف تفرض تمركز الجيش في الاماكن التي حل فيها لمنع اي ارهابي من التسلل اليها مستقبلا.

وفي جلسة مجلس الوزراء، حضرت مناقصة استجرار الطاقة الكهربائية عبر البواخر، فقرر المجلس إدخال بعض التعديلات على دفتر الشروط وأرسله الى دائرة المناقصات.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

صحيح ان الجيش يستكمل اسعداداته للاطباق على المربع الداعشي الاخير في جرد رأس بعلبك، لكنه لم يرح المقاتلين المحاصرين في داخله، فقد عمل سلاحا الطيران والمدفعية على قصف جراحي مركز لمنطقة وادي مرطبيا، حيث سجل سقوط عشرات المسلحين بين قتيل وجريح.

في الشق السياسي من المعركة مجلس الوزراء الذي انعقد في بيت الدين اجمع على دعم المؤسسة العسكرية في كل ما تحتاجه والرئيس الحريري شدد على ضرورة ابقاء الجيش في النقاط المحررة على الحدود اللبنانية السورية.

لكن النبرة الوزارية ارتفعت لدى مقاربة ملف الكهرباء، غير ان دفتر الشروط لاجراء مناقصة جديدة للكهرباء اقر معدلا، وقد عبر الوزير باسيل عن التوتر بالقول انه لن يشارك في حفلة الكذب في الداخل. اما الانتخابات الفرعية فغيبت عن الجلسة لضيق الوقت.

توازيا زيارتا الموفدين الايراني والسعودي اظهرتا التناقض بين من يريد الاستثمار في انتصار حزب الله على داعش لجر لبنان الى محور الممانعة، ومن يريد استثمار انتصار الجيش لابقاء لبنان ضمن الاسرتين العربية والدولية.

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* مقدمة نشرة اخبار ال “او تي في”

لم يتأخر الجيش في تنفيذ مهمته… بل أنجزها… الآن، إنه يتريث في إعلان النصر لا غير… تريث تفرضه مصلحة وطنية عليا… في إكمال العملية باقل الأثمان… وإقفال ملفات الأعوام الماضية، بما يحمي كرامة الجيش وشرف جنوده..

في المقابل، يتأخر بعض أهل الحكومة بشكل مزمن… دائم… شبه أبدي… تأخير لا يخدم أي مصلحة وطنية… ولا يحفظ حتى ماء الوجه للمتأخرين والمؤخرين… ملف استجرار الكهرباء بشكل موقت من البحر، كان اليوم دليلا قاطعا على هواية التأخير لدى هؤلاء… أو احترفاهم له… لف ودوران… وسجال حول جنس اللغة الإنكليزية، ومعاني بعض مفرداتها… قبل أن تنتهي شهور من إضاعة الوقت، إلى النتيجة نفسها… مع “بونس” أخير للمعرقلين، هو كناية عن إعطاء 48 ساعة أخرى لإدارة المناقصات، من أجل تقديم رأي غير ملزم أصلا وقانونا… وإعطاء ثلاثة أسابيع بدل أسبوعين للمناقصين… للخلوص إلى العرض نفسه والمنطق نفسه… المهم، أن الكهرباء ستأتي… مهما عرقلها المعرقلون… ومهما أخرها المتأخرون.

والمعادلة نفسها حكمت اجتماع لجنة الانتخابات… فالنقاش ينطلق من قدسية موعد إجرائها… كل ما تبقى هو قصة بطاقة وتسهيل اقتراع لا غير… أكثر من ذلك، لن ننسى الانتخابات الفرعية أيضا… فالدستور يفرضها… والمهل تسمح بها… والتهرب منها غير مسموح…

تماما كما لم يعد مسموحا بقاء ذرة تراب، أو ثغرة حدود، خارج سيادة لبنان الكبير…

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* مقدمة نشرة اخبار ال “ان بي ان”

ما كان اوله شرط اخره نور، فكيف اذا كان اوله دفتر الشروط؟ مجلس الوزراء احال دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الطاقة الى دائرة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية بعد تعديلات وملاحظات جوهرية تراعي احترام الاصول. وعلمت الـ Nbnان وزير الطاقة سيزار ابي خليل ابلغ مجلس الوزراء انه يحاول الاتصال بنظيره السوري لبحث استجرار طاقة اضافية لكن الاخير لا يجيب، ولأن هذه الوسيلة لم تنجح بات يمكن الاستعانة بوزير الزراعة خلال زيارته الاخيرة لدمشق، الوزير غازي زعيتر تعهد بتأمين التواصل بين الوزيرين بعدما كرر امام مجلس الوزراء انه سمع من رئيس الحكومة السورية استعداد بلاده لتأمين 500 ميغاواط اضافية، اجواء الجلسة الجيدة كهربائيا لم تخل من بعض التوتر العالي على هامشها، ففي حين اعتبر وزير المردة يوسف فنيانوس ان هناك من خرج من الباب ليدخل من الشباك في دفتر الشروط الجديد، رفض الوزير جبران باسيل المشاركة في ما وصفه بحفلة الكذب بين ما يقال في الداخل وما يقال في الخارج.

دفتر جرود رأس بعلبك والقاع يستعد الجيش اللبناني لفتح صفحته الاخيرة بهجوم نهائي حاسم على داعش الذي انكفأ الى بقعة لا تتجاوز مساحتها 20 كيلومترا، وعلى الضفة الاخرى من الحدود تواصل المقاومة والجيش السوري السيطرة على المزيد من المواقع الداعشية وقد طلب التنظيم الارهابي من الجانبين السماح لمسلحيه بالانسحاب الى دير الزور وفق ما اوردت وكالات انباء عالمية فيما افاد ضباط ميدانيون بأن حسم معركة حليمة قارة في القلمون الغربي سيتم خلال ساعات وبعدها يعلن الانتصار، وأشاروا الى ان عشرات الدواعش في المنطقة قد استسلموا. في الامن ايضا يعيش مخيم عين الحلوة هدوءا في ظل وقف اطلاق النار الذي يصمد منذ الليلة الماضية.

ابعد من عين الحلوة كانت عين روسيا والصين ودول اوروبية متيقظة ازاء محاولات اميركية اسرائيلية لتعديل مهمات اليونيفيل في الجنوب، فأسقطت هذه المحاولات بالضربة القاضية في مجلس الامن، وفي السياسة استرعى الانتباه تواجد الموفدين السعودي ثامر السبهان والايراني حسين انصاري في لبنان، فيما كان محمد جواد ظريف يبشر بتقارب بين الرياض وطهران تعكسه زيارات دبلوماسية بعد موسم الطواف في دمشق.

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* مقدمة نشرة اخبار “المنار”

قال الميدان كلمته، وستشرق شمس الجرود بعد فجر وجيز، وسيعود العارفون بحقيقة الارض والمعركة برأس الارهاب، بعد ان حصروه في ضيق المساحات.. قال الجيش اللبناني كلمته، وكذلك الجيش السوري والمقاومون الاشداء، والكلام اليوم للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، المشرق مع كل فجر انتصار، العائد الى ساحات الوعد بالنصر كلما عاد الارهاب..

على بعد كيلومترات قليلة من تطهير كامل الحدود اللبنانية السورية من الارهاب، يطل الامين العام لحزب الله بعد نحو ساعة من الآن راسما المشهد العام، مصوبا نحو مرتكزات المرلحة، وشارحا ما كان وما سيكون على مساحة المعركة، التي لن تعرف حدودا الا مع النصر الكامل على الارهاب..

نصر منتظر في الجرود اللبنانية، وآخر في البادية السورية حيث يخنق داعش بانجازات الجيش السوري والحلفاء.. نصر يستعد له الجيش العراقي والحشد الشعبي في تل عفر ليتمدد الى كامل اراضي العراق التي احتلها الارهاب، وهو النصر عينه الذي ينتظر الجيش اليمني واللجان ضد العدوان السعودي الاميركي، نصر تشبك فيه ايادي اليمنيين في معركة استراتيجية لمصلحة اليمن العليا بعيدا عن التباينات الجزئية التي لن تفسد في الود قضية.. فوقف اليمنيون في ساحات صنعاء من عدة اتجاهات يوجهون خطاباتهم ضد العدو الواحد، لما فيه مصلحة اليمن الموحد..

وعلى اعتاب النصر الجديد للبنان، وقف مجلس الوزراء في جلسته اليوم تحية صمت لارواح الشهداء، نطقوا ببشرى لمزارعي التفاح تعويضا وتصديرا للانتاج، وقرأوا كهربائيا بدفتر للشروط، وشرط اللبنانيين للتصديق ان يروا الكهرباء..

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* مقدمة نشرة اخبار “الجديد”

حرب المعركتين حاصرت داعش في كيلومترات منزوعة الأبواب ما اضطر التنظيم الإرهابي إلى الطلب من حزب الله والجيش السوري الانسحاب نحو دير الزور في شرقي سوريا. والجواب على الرغبة الإرهابية سيقدمه الليلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب تقييم الحرب ووجهتها التالية لاسيما أنها تتكامل في واد سيصبح واحدا مع إنجازات الجيش اللبناني وآخرها إعلان قيادة الجيش أن وحداتها استهدفت مراكز داعش في وادي مرطبيا ومحيطها بالمدفعية الثقيلة والطائرات ما أدى إلى تدمير الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين وأرفق العسكريون قذائفهم ممهورة بالتحية إلى عيون رئيس الجمهورية ميشال عون. الجيش يقدم أعلى خبراته القتالية في الميدان ومقاومون على الضفة الرديفة باتوا يقاتلون بفن واحتراف جوا وأرضا ويراقصون العدو ويبتكرون طرقا لسحب الجرحى من رؤوس التلال على قاعدة “نحن أيضا قوم لا نترك جرحانا”. وعلى الضفاف السياسية قوم ما تركوا السفينة تغرق ونظموا مهرجان بيت الدين للطاقة والكهرباء تحت سقف مجلس الوزراء فتقدمت فرق التوغل السياسي بقيادة لواء المردة يوسف فنيانوس نحو وضع ملاحظات على كيفية إحالة دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات وعاونته قوة إسناد نارية من وزراء حزب الله والقوات وملاحظات تمهد الطريق للبر قبل البحر من قبل وزير المال علي حسن خليل. غرفة العناية الكهروسياسية ساهمت في انتقال هادئ للملف إلى دائرة المناقصات لوضع الملاحظات وفق قانون المحاسبة العمومية لكن فنيانوس سأل لماذا لم تمدد المهل من تسعين يوما الى مئة وعشرين يوما إذا كنا فعلا نعتزم فتح المجال أمام أكثر من شركة ورمى وزير الأشغال بقنبلة مالية داخل الجلسة عندما كشف أن هناك رشوة لمصالح شركة كاردينيز بلغت ستة وعشرين مليون دولار فجلس الوزراء على حيرة كأن الريح تحتي. عوامل التبريد داخل جلسة بيت الدين أسست لبداية مريحة في ملف الكهرباء لكن العبرة في التلزيم لاسيما أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيضغط على رئيس دائرة المناقصات جان العلية لإنجاز ملاحظاته في ثمان وأربعين ساعة لكن العلية رجل مصنوع من إرادة غير قابلة للضغط وسيدلي بما يمليه عليه ضميره وواجبه المهني ولن يكترث لأصوات سياسية منبعثة من غازات مالية فإذا كان دفتر الشروط لا يزال محاكا على قياس كادرينيز ضومط ستبدأ المواجهة من حيث لم تنته وستنطلق المعركة لتحرير الجرود البحرية من فك شركة واحدة وفتح الأبواب للمنافسة بإسعار تخفف عن الدولة والمواطنيين ما يربو على ثمانمئة ألف دولار.

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