ماكرون في برقية لجنبلاط: فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان دعما لسيادته ووحدته وإستقراره on August 24, 2017

تلقى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط برقية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكره فيها على تهنئته بإنتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا “الصداقة بين فرنسا ولبنان التي تعكس التمسك المشترك بقيم التعايش، التعددية والتنوع، وهي تشكل هوية الشعبين اللبناني والفرنسي”.

وشدد الرئيس الفرنسي لجنبلاط على أنه في “ظل الأزمات الإقليمية، ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب لبنان دعما لسيادته ووحدته وإستقراره”، مؤكدا “القيام بكل الجهد الضروري لدعم القوات المسلحة اللبنانية في معركتها ضد الإرهاب”.

وأكد ماكرون سعيه لتحريك “المجتمع الدولي لتنمية وإزدهار لبنان، في الوقت الذي يقدم اللبنانيون الدليل على تضامنهم المثالي في قضية النازحين السوريين وهم يستحقون الدعم اللازم لذلك”.

وختم ماكرون رسالته لجنبلاط بالتأكيد أن “فرنسا ستواصل بحزم مستمر لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للنزاع السوري لمعالجة جذور مشكلة الإرهاب وإعادة الإستقرار للمنطقة”، مشيرا إلى أنه “بعد أربعين عاما على إغتيال والدكم، المرحوم كمال جنبلاط، سنواصل معركتنا للعدالة والكرامة”.

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