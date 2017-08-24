«داعش» يريد الخروج إلى دير الزور.. والجيش يستعد للاحتفال بالنصر في بيروت on August 24, 2017

أطلع رئيس الحكومة سعد الحريري مجلس الوزراء على نتائج زيارته الى مواقع الجيش في الجرود الشرقية، مشيدا بالمعنويات العالية لدى العسكريين والعمل الحرفي الكبير الذي قاموا به والانجازات التي حققوها، بحيث بات الجيش ينتشر في اماكن لم يسبق ان انتشر بها، مؤكدا ان الجيش سيتمركز في كل الاماكن التي حررت من الارهابيين.

وفيما يوحي بقرب انتهاء العملية العسكرية، نقلت رويترز عن مسؤول من الميليشيات التي تقاتل الى جانب الجيش السوري على الطرف المقابل من الحدود اللبنانية، إن داعش طلب من الجيش وحليفه حزب الله السماح له بالانسحاب من الحدود السورية مع لبنان إلى محافظة دير الزور.

وقال المسؤول إن التنظيم طلب التفاوض والانسحاب وإن الجانب السوري وحزب الله وافقا.

وعلمت «الأنباء» ان قيادة الجيش باشرت الاستعداد للاحتفال بالنصر، في ساحة الشهداء في بيروت، والآمر مرهون بنتائج الاتصالات للوقوف على مصير العسكريين التسعة المخطوفين لدى «داعش». وأعلنت قيادة الجيش ان وحداتها تواصل استعداداتها القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع تمهيدا لتنفيذ المرحلة الرابعة من عملية «فجر الجرود»، فيما تقوم مدفعية الجيش وطائراته بقصف ما تبقى من مراكز الإرهاب واستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم في وادي «مرطبيا» ومحيطه، كذلك تتابع الفرق المختصة في فوج الهندسة شق طرقات جديدة وتنظيف المناطق المحررة من الألغام والعبوات.

وفي عين الحلوة، سيطرت القوى الفلسطينية المشتركة على الوضع وتوقف إطلاق النار بعد إخراج قائد مجموعة المتطرفين بلال بدر من مخيم تحت الضغط. لكن بدر أذاع بيانا قال فيه انه خرج طوعا لأجل أهالي المخيم وليس خوفا من أحد، وانشغلت الأوساط السياسية في بيروت بلقاءات الموفد السعودي، ثامر النبهان، الذي وصل الى العاصمة اللبنانية مساء الاربعاء، واستهل محادثاته بلقاء رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان، وانعكاس ما يحصل في المنطقة عليه.

وشدد الجميل على ضرورة الحفاظ على ضرورة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وليلا التقى النبهان رئيس الحكومة سعد الحريري، وتناول طعام العشاء على مائدة رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، والتقى شخصيات سياسية من مختلف الأطراف.

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