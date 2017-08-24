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باسيل: طالبت مجددا بإجراء الإنتخابات الفرعية احتراما للدستور وتأمينا لحق الناس في التمثيل
on August 24, 2017
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باسيل عبر تويتر: طالبت مجددا بإجراء الإنتخابات الفرعية احتراما للدستور وتأمينا لحق الناس في التمثيل
قال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “طالبت مجددا اليوم بإجراء الإنتخابات الفرعية، احتراما للدستور وتطبيقا للقانون وتأمينا لحق الناس في التمثيل، وحقنا في مقاعد نيابية نربحها”.
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