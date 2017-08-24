اميل لحود عزى شهداء الجيش والمقاومة: لتزويد الجيش بالسلاح من دون شروط دولية مسبقة on August 24, 2017

توجه النائب السابق اميل لحود في تصريح، بالتعزية الى أهالي شهداء الجيش والمقاومة “الذين استشهدوا من أجل لبنان ومن أجل منع “حكم الإخوان”. وهنأ الجيش على عمليته “التي كنا نثق بنتيجتها مسبقا، كما المقاومة التي اعتدنا معها على الانتصارات في كل ميدان”. كذلك توجه “بالمواساة الى من بات يشعر من سياسيي لبنان باليتم بعد رحيل النصرة وقرب القضاء على “داعش”.

وقال: “في حين يستشهد عناصر الجيش والمقاومة للدفاع عن الوطن، هناك من يستميت ليرى كيف ينهي إفلاسه على حساب الوطن”. وأشار الى أنه “في ظل هذا الالتفاف حول الجيش والمزايدة لدعمه، ننتظر إذا كان سيترجم الدعم الكلامي الى خطوات عملية بدءا من تحسين تعويضات عائلات شهداء الجيش والمعوقين والمتقاعدين، واعتبار شهداء المقاومة شهداء الوطن لأنهم دافعوا عنه وحموه، وتزويد الجيش بالسلاح من دون شروط دولية مسبقة على وجهة استعماله، حماية لإسرائيل”.

وأضاف: “كما نتلقى السلاح من الولايات المتحدة الأميركية، ومعظمه مدفوع الثمن، يجب أن نقبله أيضا من روسيا وإيران من حيث يأتي مجانا، ونحيي في هذا الإطار ما يقوم به وزير الدفاع يعقوب الصراف الذي يزور روسيا اليوم”.

وقال: “كي لا نتبع سياسة النعامة، التي ألفناها مع الكثير من السياسيين اللبنانيين، يتوجب علينا أن نشكر أيضا الجيش السوري الذي كان القدوة والسباق في القضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة ككل، وخصوصا سوريا ولبنان، ومع ذلك يقابله بعض السياسيين اللبنانيين بنكران للجميل”.

وختم: “ننتظر الإعلان قريبا عن النصر وسيطرة الجيش اللبناني على الجرود، واقتلاع شوكة الإرهاب من الخاصرة اللبنانية، من دون أن نغفل وجود خلايا نائمة، ولكن في بعض المقرات السياسية في لبنان”.

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