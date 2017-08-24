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السبهان بعد لقائه جعجع: الطقس جميل دوما في معراب
on August 24, 2017
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استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان والوفد المرافق، في حضور مدير مكتب جعجع ايلي براغيد.
وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف، خرج السبهان مجيبا على أسئلة الصحافيين عن أجواء اللقاء:”الطقس جميل دوما في معراب”.
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