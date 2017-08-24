اعتصام لناشطي لهون وبس متحدون أمام قصر العدل تضامنا مع القضاة on August 24, 2017

نفذ الناشطون في ” لهون وبس – متحدون” اعتصاما أمام قصر العدل، تضامنا مع القضاة ورفعوا العلم اللبناني والشعارات المؤيدة لموقف الجسم القضائي.

وألقى الناشط حيدر حيدر كلمه دعا فيها “السلطة السياسية إلى كف يدها عن الجسم القضائي”، وقال: ” نحيى جيشنا الوطني والأجهزة الأمنية الذين يحاربون الارهاب عند حدودنا الشرقية، دفاعا عن حقنا بوطن مصان الحدود، لكننا نتمنى محاربة دواعش المال والسياسة، الذين يمارسون بحق شعبنا كل أشكال الإرهاب في حياتهم المعيشية والحقوقية والفكرية”.

ودعا “القضاة، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى المحامين وعلى رأسهم نقابة المحامين في بيروت وطرابلس، إلى الاستمرار في الاعتكاف والامتناع عن حضور الجلسات حتى تحقيق المطالب بشكل فعلي”.

كما دعا ” مجموعات الحراك المدني والشعبي كافة إلى الوقوف صف واحد في المعركة ضد الفساد”.

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