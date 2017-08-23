مقدمات نشرات الأخبار في تلفزيونات لبنان 23/8/2017 on August 23, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

الحدث حدثان في رأس بعلبك:

الأول: تضييق الجيش الحصار على المنطقة الأخيرة وفيها مئات المسلحين من داعش.

والثاني: تفقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع العماد جوزف عون الخطوط القتالية للوحدات العسكرية.

وفي الأمن وقت قصير لداعش لإعطاء جواب على السؤال المتعلق بمصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين وإلا تنفيذ الجيش آخر عملية في معركة فجر الجرود. وفي الأمن السياسي وصفت جولة الرئيس الحريري بعملية إضافية ضد داعش للجيش فيها مظلة الحكومة بأطرافها اللبنانيين كافة. وتأتي خطوة الرئيس الحريري عشية جلسة مجلس الوزراء في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين.

وقد برز اليوم إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تركيز الجهد بعد التحرير على الإنماء.

وفي الخارج متابعة دولية دقيقة للخلاف الحاصل بين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وقادة الحوثيين وثمة سجال دائر بين الطرفين وصل الى حد تخوين صالح الذي يستعد لإستنفار عشرات الالاف من أتباعه.

وفي الخارج أيضا محادثات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو حول تطورات الشرق الأوسط لا سيما الوضع في سوريا.

عودة الى الداخل، وتطورات معركة فجر الجرود التي حرر فيها الجيش اللبناني مئة كيلومتر مربع من الجرود ليبقى امامه عشرون كيلومترا يتمركز فيها ارهابيو داعش.

=============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

في رأس بعلبك جيش يرفع الرأس، ويسقط بالقاضية الارهاب في القاع، في الانجاز مئة من مئة هي العلامة التي حصل عليها الجيش في فجر الجرود، وعلى الارض 100 من اصل 120 كيلومترا مربعا باتت محررة من داعش التي اكلت الكف بقوة النار على رأسها في التلة الاستراتيجية بحسب المشاهد المصورة التي وزعتها قيادة الجيش، اما البقية فتنتظر المرحلة الاخيرة.

بين رأس بعلبك وعرسال طاف رئيس الحكومة سعد الحريري مستطلعا ميدانيا الوقائع العسكرية ليعلن ان حكومته تريد الاستثمار في المؤسسة العسكرية وستسعى للعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم لها، وبتوقيت رأس بعلبك اكد الحريري ان النصر قريب، تاركا قرار تحديد موعده للجيش.

في القلمون المقاومة والجيش السوري قلما اظافر الدواعش، وفجرا احد المقرات القيادية لاميرهم “الجربان” المعروف بـ “ابو سوس” في منطقة الحمايم، اما الحكومة الخارجة من مساءلة نيابية فتبحر غدا نحو مقرها الصيفي في جلسة يطفو على رأس جدول اعمالها بند استقدام معامل توليد الكهرباء وفق دفتر شروط جديد لم ييوزع على الوزراء لدراسته قبل الجلسة وفق معلومات الـ nbn، فما هي الاسباب وماذا عن تداعيات ذلك على نقاشات الجلسة الصيفية الاولى للعهد؟

اوضاع عين الحلوة بقيت بين هبة اشتباك حامية وهبة اتفاق باردة، وسط مساع لحل يثبت الامن ويبقى رهنا بمدى الالتزام الجدي بوقف النار.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

انتهت معركة الجرود. أنجز الجيش اللبناني مهمته الوطنية… بدماء ابطاله وصلابة قيادته… وبحكمة عهد كانت السيادة عهده منذ البدء… فصنع الفرق كل الفرق، مع ازمنة التنازل والتساهل والتخاذل…

انتهت المعركة، ولم يعد ينقص لإعلان النصر، الا وفاء المؤسسة العسكرية لأبنائها… والتزامها الا تترك أسيرا أو مفقودا، الا وتحرره أو تسترده أو تجلي مصيره… وفي هذه الأثناء بدأت الاستعدادات ليوم النصر… وفي معلومات الاوتي في ان المكان صار محسوما، في ساحة الشهداء في قلب بيروت… وان الإطار بات محددا أيضا، عبر تنظيم رسمي وشعبي… يبقى الزمان، وهو ما لن يكون بعيدا بكل تاكيد.

ولان مصير معركة الجرود صار محتوما، انطلق التركيز على استحقاقات الملفات الملحة الاخرى… وفي هذا السياق يبرز موضوع مخيم عين الحلوة، الذي سيحتل مركز الصدارة بعد اجتثاث الارهاب… وسط توافق رسمي من الطرفين الفلسطيني كما اللبناني، على القيام بكل ما يلزم لإعادة عين الحلوة مخيما لاخوة لاجئين، وعدم تركه يتحول معسكرا للارهابيين أو الفارين من اكثر من عدالة…

يبقى الأساس، عنوان اعادة بناء الدولة، أو استعادتها… عنوان يتوقف غدا عند محطة رمزية جدا، اسمها عودة الدولة اللبنانية الى بيت الدين…الى قصر الامير… لكن بلا أمراء…الى قلب الجبل… بقلوب مجبولة بارادات العيش الواحد… الى حيث كان ولاة وسلاطين ومحتلون وغزاة… وظل القصر شاهدا على وطن سيادته… وكرامته… واستقلاله. تبدأ كلها من وحدة ابنائه…

تبقى البداية من نصر الجرود… كيف ومتى؟

===============================

* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

لا غيوم تعكر فجر الجرود اللبنانية، ولا من يعيق طريق العائدين لضرب الارهاب على ارض القلمون السورية.. المعركة ضد داعش مستمرة كما تؤكد المعلومات من شتى محاور الجبهة، وكما توثق كاميرا المنار على مدار ساعات القتال.

الجيش السوري والمقاومون يواصلون تقدمهم عابرين سن فيخا الذي يربط جرود البريج السورية بجرود رأس بعلبك اللبنانية، مستعيدين للجيش اللبناني سيارة عسكرية كانت استولت عليها جماعات داعش الارهابية.. الجيش والمقاومون دخلوا معبر ميرا الذي يبدأ من جرود قارة السورية وصولا الى جرود عرسال اللبنانية، ووثقوا بعدسة الاعلام الحربي مخلفات متزعم داعش في القلمون المعروف بأبو السوس.. تقدم جعل مسلحي داعش في مواقع معدودة، قبل الاطباق عليهم وفق المخطط من التكتيكات..

ومن الاراضي اللبنانية اعلن الجيش مواصلة الاستعدادات للمرحلة الرابعة من المواجهات، طوق الدواعش في راس بعلبك، بعد اعلانه تحرير كامل جرود القاع، ليقع الارهاب بين مطرقة الجيش اللبناني من جهة، وسندان الجيش السوري والمقاومة من جهة اخرى، فيما الوجهة الواحدة الوصول لتنظيف كامل الحدود من الارهاب، وحماية اللبنانيين والسوريين من السكين التكفيري الذي وضعه البعض الاقليمي والدولي على رقاب اللبنانيين، مرتكبا المجازر ومروعا الابرياء..

وهم انفسهم الذين شحذوا سكاكينهم لتهشيم الجسم اليمني وقتل ابريائه من اطفال وشيوخ ونساء، تحت مسميات الحزم حينا والامل الكاذب الذي لا زال يتخبط الى الآن.. وجديد هؤلاء من اهل العدوان السعودي الاميركي، مجزرة مروعة ارتكبتها طائراتهم بحق المدنيين اوقعت الى الآن ما يقارب الخمسين شهيدا، والجرحى بالعشرات.. وحول المستجدات يطل الامين العام لحزب الله عبر المنار في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس محددا المواقف من اخر التطورات.

================================

* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

بين جرود رأس بعلبك والفاكهة والقاع حيث تخضبت الارض بدماء شهداء الجيش كانت جولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون من دون ان تبتعد عرسال واهلها عن المشهد الذي اراده الرئيس الحريري جامعا لبطولة الجيش في حماية اهله ولصمود الاهالي في مواجهة الارهاب الذي يمثله تنظيم داعش.

ومن الميدان، اطلع الرئيس الحريري على اوضاع العسكريين مشيدا ببطولاتهم ومؤكدا ان تضحياتهم سيسجلها التاريخ وان لبنان كله حكومة وشعبا يقف خلف الجيش في معركته ضد الارهاب. وقال ان المعركة وطنية بأعلى مستوى وان الجميع يرفع رأسه بجيشنا.

اما في مقر بلدية عرسال حيث الاستقبال الحاشد للرئيس الحريري، فقد اكد انه من واجب الحكومة ان تكون إلى جانب أهل عرسال داعيا الاهالي الى التشبث بارضهم وببيوتهم مؤكدا ان الحكومة ستنفذ مشاريع عدة تحتاجها عرسال.

وفي الوقت الفاصل عن اعلان النصر وتحرير العشرين كيلومترا المتبقية من الجرود وعلى وقع البطولات التي يسجلها الجيش في معركة فجر الجرود، يعقد مجلس الوزراء غدا اجتماعا في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين برئاسة الرئيس ميشال عون فيما اعلنت قيادة الجيش عن استشهاد الرقيب اول وليد محمود فريج متأثرا بجروح كان قد اصيب بها في جرود رأس بعلبك.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

قبل اعلان النصر المنتظر في جرود القاع ورأس بعلبك حدد الرئيس سعد الحريري من الجرود ومن مشارفها سقف الخطاب السياسي معلنا ان القوى بما فيها حزب الله لن تدع الخلافات السياسية تمس استقرار لبنان واقتصاده وامنه.

تحت هذا السقف مرت معركة تحرير جرود عرسال التي انجزها حزب الله وستمر معركة تحرير العشرين كيلومترا المتبقية من الجرود الشرقية والتي سينجزها الجيش اللبناني، تحت هذا السقف سيمر كلام الرئيس الحريري عن ان مصلحة لبنان تفرض ان يكون الجيش وحده مسؤولا عن كل الحدود، كما سيمر تأكيد الرئيس الحريري ان الجيش كان قادرا على تحقيق نصر جرود عرسال الا ان الحكومة كان لديها قرار سياسي وحسابات مختلفة عن حسابات الجيش.

في الايام المقبلة سيخوض الجيش اخر معاركه مع الارهابيين المحاصرين في مرطبيا وسيرفرف العلم اللبناني فوق كل الحدود، ولكن النصر وان اعلن سيكون ناقصا مع عدم اتضاح مصير العسكريين المخطوفين، في الايام المقبلة ستنتهي المعركة من دون ان يسأل احد او يسائل عن سبب تأخيرها سنوات، كما ان احدا لن يسأل او يسائل عن سبب تغلغل الارهاب الى زواريب مخيم عين الحلوة التي تحترق يوما بعد اخر.

ولكن قبل الدخول في تفاصيل مجريات الجرود سيطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا في الثامنة والنصف مساء ليتحدث عن مسار المعارك ضد تنظيم داعش وعن بعض المستجدات السياسية، هذا في وقت سيلتقي فيه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط بعد قليل.

===============================

* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

لا هدنة مع الداعشيين، بل استراحة محارب جزئية وقصيرة اقتطعها الجيش لنفسه لتحصين مواقعه وتحسين مخططه كي يكون الانقضاض على العشرين كيلومترا المتبقية نظيفا وحاسما وبأقل خسائر بشرية، لا استراحة للسلطة السياسية ايضا، فبعد العبور الهادئ لحكومته في جلسات المناقشة النيابية، ها هو رئيس الحكومة سعد الحريري يزور رأس بعبلك وعرسال واعدا بعد الامن بالانماء والاعمار والازدهار، فالمنطقة اشتاقت لدولة طالما احبتها من طرف واحد، ولم تبادلها الدولة الا بالحرمان.

واستكمالا لسياحته الهادفة في ارجاء الوطن سيكسر مجلس الوزراء مركزيته وسيعقد سلسلة جلسات في المناطق الاكثر حاجة، وفي سياق الحفاظ على التقليد ينعقد مجلس الوزراء الخميس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين غداة اقرار سلسلة الرواتب وعشية بدء الزيادات الدخول حيز التنفيذ، والمتوقع ان يتم استعراض الرتوشات التي ادخلت على الضرائب تمهيدا لاقرار الموازنة. في مسألة الانتخابات الفرعية يتوقع ان يحمل وزير الداخلية مسؤوليتها لمجلس الوزراء مجتمعا.

وسط الاجواء التصالحية يزور النائب جنبلاط بيت الوسط بعد قليل بعد فتور شاب العلاقة بالرئيس الحريري وغداة استقبال رئيس التقدمي الموفد الايراني.

================================

* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

اختار سعد الحريري فجره عند منتصف نهار جردي عرسالي، فزار الجبهة وجنودها وعاين محاورها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وتفقد المواقع المحررة وتشارك لقمة الخبز مع العسكريين المرابضين على حدود من نار، قبل ان ينتقل الى عرسال ويعد اهلها بمشاريع انمائية تفيهم زمن الحصار، ونهار رئيس الحكومة على الجبهة وعرسال كان ثمرة المعركة التي شارفت على نهايتها وما كانت لتنجز لولا القرار السياسي المشترك المتخذ بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.

وبجبهة خلفية مفتوحة لا تزال تطارد الارهابيين بسواعد الجهاديين من حزب الله وبالتنسيق مع الجيش السوري، وعلى هذه الجبهة يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد الخميس ليعلن اخر مستجدات المعركة، لاسيما ان نهاية معركة الجيش اللبناني ستشكل بداية جديدة لحزب الله بعد ان يجري تجميع الارهاب في نقطة اول الحدود السورية اللبنانية، وهناك لن يجد تنظيم داعش سوى البيئة الحاضنة، لكن على الاتجاه المعاكس، لان الحضن سيكون بالنار.

وبتسطير النهايات على الجهة اللبنانية تعود المعارك الى الداخل في ملفات تستلزم العناية المشددة وتحديدا في تلزيم الكهرباء لشركة يحوم دفتر الشروط حولها وحدها، فمجلس الوزراء الذي قرر الاسبوع الماضي الغاء مناقصة البواخر وكلف وزارة الطاقة اعداد دفتر شروط جديد يعاود بحث الملف غدا عالبرود في المقر الصيفي في بيت الدين، لكن فيأ قصر الامراء لن يطفئ نار النقاش في ظل ملاحظات على المهل غير القانونية وغير الواقعية، اذ ان من الصعب اعداد عرض الا لمن ادرك مسبقا ما هو المطلوب خلال 15 يوما بحيث سيتعذر على الشركات اصدار تأمين مؤقت او زيارة مواقع العمل او تصديق المستندات من الخارج واعداد دراسة لتحليل وتحديد التكاليف، فضلا عن مخالفات سجلت لناحية قانون المحاسبة العمومية ووضع مدة غير كافية لتسجل ادارة المناقصات ملاحظاتها، اما في دفتر الشروط فهو مفصل على قياس شركة كاريدينيز، اذ ان مهلة الاشهر الثلاثة غير كافية ومن شأنها ان تلغي المنافسة، وفي الحصيلة نحن امام اتفاق رضائي مقنع يفرضه مجلس الوزراء على ادارة المناقصات ويصادر صلاحياتها، فهل يعي الوزراء هذا الخطر؟ ام تجرفهم نسمات الصيف مع التيار؟ وعلى جدول الاعمال قضايا اخرى بمفعول رجعي.

يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط هذا المساء وهو اللقاء الاول بين الطرفين منذ اندلاع الخلاف السياسي على موائد رمضان بعد اتهام جنبلاط لتيار المستقبل بالسمسرة والسرقة.

التعليقات