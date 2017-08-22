مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان: ندعم الجيش ضد الارهاب on August 22, 2017

نوه أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان مشترك “بجهود القوات المسلحة اللبنانية في محاربة الارهاب وحماية سلامة وأمن الاراضي اللبنانية”.

وتقدم أعضاء المجموعة بأحر التعازي إلى شهداء الجيش وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى”.

وأكدوا دعمهم القوي وبالاجماع للجيش اللبناني “بصفته المدافع عن لبنان”، مطالبين بإستمرار الدعم الدولي من أجل تقوية قدرات الجيش اللبناني أكثر.

يذكر ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كل من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. وتم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لإستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديدا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالازمة السورية.

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