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قيادة الجيش تنعى العريف الشهيد عباس كمال جعفر الذي استشهد اليوم!
on August 22, 2017
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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العريف الشهيد عباس كمال جعفر الذي استشهد فجر اليوم في محلة وادي الخشن- جرود عرسال أثناء مشاركته في تفكيك نسفية مفخخة، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد 19 /3 /1983- صور.
– مددت خدماته كمجند في الجيش اعتباراً من 28 /10 /2008 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 26 /12 /2009.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته ثلاث مرّات، وتهنئة وزير الداخلية مرّة واحدة.
– الوضع العائلي: متأهل من دون أولاد.
( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)
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