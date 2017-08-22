قاسم هاشم: حيا القرار السياسي لانه حرر الجيش من القيود السابقة on August 22, 2017

حيا عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب عباس هاشم، خلال جلسة المناقشة المسائية، “الجيش اللبناني والقرار السياسي الذي حرر الجيش من القيود السابقة ، وهذا القرار حرره الرئيس القوي”. كما وجه “تحية اكبار للجيش الذي يقوم بواجبه ونتأمل ان يتمدد القرار السيادي نحو الجنوب لنتكلم عن سيادتنا بشكل سليم”، مذكرا ب”غموض مصير المطرانين والصحافي سمير كساب”.

واشار الى ان “مزارعي التفاح بالمئات، وصدر قرار بتأمين تعويضات وتم تأمين الدفعة الاولى، لكن نطالب وزير المال بتحويل الدفعة الثانية الى الهيئة العليا للاغاثة”.

ولفت الى ان “لدينا مشكلة بالفوقية عند بعض الوزراء، وهناك استحالة للقاء الوزير وبعض الوزراء يتصرف بكيدية”، لافتا الى ان “وزارة الاشغال السابقة حددت اولويات معينة في المناطق والقرى، وتقوم باصلاح على الطرقات ، وتمت عملية الكشف عليها وتغيرت الوزارة واتفقنا مع الوزير الجديد ان تسير كل الاعتمادات الموقعة من الوزير السابق، الا ان الامر لم يتم حتى اليوم، كما تمت زيادة موازنة وزارة الاشغال الا ان الامر لم يسير”.

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