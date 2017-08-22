فضل الله: نتمنى أن نرى محاسبة حقيقية في ملف الفساد on August 22, 2017

حيا النائب حسن فضل الله خلال كلمة في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب “شهداء الجيش والمقاومة الذين يخوضون المعارك ضد الإرهابيين”.

وأكد أن “هذه الدماء العزيزة من الجيش والشعب والمقاومة تستحق أن نرتقي جميعا الى مستواها”، لافتا إلى أن “بعض الملفات كقانون الانتخاب والسلسلة أنجزت بسرعة قياسية وهو أمر إيجابي”، معتبرا أن “اثارة ملفات الفساد لا تزعزع الثقة بل عدم المحاسبة”.

وقال: “هناك ديون على وزارة الاتصالات 700 مليار ليرة وهذه ديون الوزراء والمؤسسات الذين يستخدمون الاتصالات لمصالح شخصية و450 مليار ديون على خطوط متوقفة”.

ولفت إلى أن “هذه الحكومة حققت مجموعة من الانجازات منها قانون الانتخابات الموازنة والسلسلة والكثير من المشاريع الحيوية التي انجزت بسرعة قياسية”.

أضاف: “نتمنى أن نرى محاسبة حقيقية في ملف الفساد وهناك ما أسميه الهدر المقونن أي الذي يتم في الموازنة”.

وتابع: “عن موضوع شبكات الخلوي، أوصينا الحكومة ان كل الانفاق من مال الدولة، فالأبراج العشوائية التي تنتشر في المدن والقرى تدفع الدولة ايجاراتها حوالى 30 مليون دولار، وحوالى 5 مليار دولار ايجار مكاتب”.

ولفت إلى أن “الحكومة تقدم هبة لجمعية بالسنة 6 مليارات ليرة أي ما يقدر ب 60 مليار ليرة خلال 10 سنوات ونحن كنواب لا نعرف ما هي هذه الجمعية”.

وقال: “في ملف المشاعات لدينا مشروع برنامج بقيمة 40 مليون ليرة للمسح العقاري بعض هذه الشركات تمسح املاكا عامة ونجد تلاعبا بهذه المساحات الكبرى تذهب لأشخاص لديهم قدرة على شراء ليحولوها الى املاك خاصة”.

وأكد أن “كل تلزيم لا يتم بمناقصة شفافة هو تلزيم مشبوه”.

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