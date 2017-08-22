فتوش : بعض الدول لا تتخلص من نفاياتها لانها مناجم ذهب تستغلها on August 22, 2017

اعتبر النائب نقولا فتوش انه قيل ان القضاء على داعش بحاجة الى 10 سنوات الا ان حزب الله والجيش اللبناني البطل قالوا اننا في 72 ساعة سنقضي على داعش”.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ان رئيس الحكومة دعا للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن اليست سوريا دولة شقيقة وتربطنا بها اتفاقيات تعاون؟، داعيا للتوقف عن توجيه التهم لانها تشعل الشارع.



التعليقات

وعن موضوع النفايات، اشار الى ان بعض الدول لا تتخلص من النفايات لانها مناجم ذهب تستغلها في اقتصادها.وتمنى على الحكومة ان تقرأ قرارات المجلس الدستوري لانها تتمتع بقوة القضية الحكمة ولا يمكن مخالفتها.