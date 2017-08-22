سامي الجميل: الجيش قادر على حماية اللبنانيين وحده ونحضر طعنا بقانون الضرائب on August 22, 2017

أكد النائب سامي الجميل في كلمة خلال جلسة المناقشة العامة أن “الجيش اللبناني قادر على أن يحمي جميع اللبنانيين وعلينا أن نثق به ونعطيه الأمان. وأذكر من شكك بقدرة الجيش بالدفاع عن لبنان أنه يظهر قدراته ومهنية ضباطه في معركته ضد الإرهاب وكلنا ثقة به ويجب أن يكون وحده المدافع عن الحدود”. وسأل: “أين كانت وزراة الدفاع وقرار الحكومة من قبل؟”.

وقال: “نشعر بالاهانة من هذه الطريقة في ادارة البلد”، وسأل: “هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟ هل كان الوزراء “ينتحلون صفة” خلال زيارتهم الى سوريا؟”.

وأضاف: “حصلت صفقات تبادل شملت متهمين بالارهاب، هل هناك قرار قضائي سمح بذلك؟”.

وقال: “فليخرج وزير الدفاع ويخبرنا ماذا حصل في صفقة التبادل اذ أنه من حق الشعب اللبناني أن يفهم ماذا حصل”.

وسأل: “هل من الممكن أن تخبرنا الحكومة اذا كان هناك تدخل سياسي في القضاء؟”.

وقال: “إذا كان المدير فاسدا فلتتم احالته الى القضاء لا أن يقال من دون انذار”.

وسأل: “اذا كان الدستور قال بضرورة اجراء الانتخابات الفرعية اذا حصل الشغور قبل 6 أشهر فكيف لنا أن نقرر انها “مش محرزة”؟”.

وسأل: “كيف تم التصويت على البطاقة الممغنطة في المجلس اذا كان لا أحد يريدها وهي في الاساس تشكل ضغطا على الناخب”.

ولفت إلى أن “غلاء المعيشة سيزيد أكثر من 10% بسبب الضرائب التي أقرت”، وقال: “نحضر طعنا بقانون الضرائب ونناشد كل من يرفض الضرائب أن يوقع معنا”.

وقال: “أطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر. نتكلف اليوم مليار و800 مليون دولار لاستئجار البواخر في وقت بإمكاننا بناء معامل عبر القطاع الخاص تعود بعد ذلك الى الدولة”.

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