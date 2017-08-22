زهرا: الثقة معدومة حتى اليوم ولم تستحقها الحكومة بعد on August 22, 2017

أكد النائب أنطوان زهرا خلال جلسة المناقشة العامة أن “هذه مناسبة سمحت للحكومة أن تحصل ليس فقط على الإنتخابات وإنما على التهنئة بالقرار السياسي الذي سمح للجيش اللبناني بما يقوم به بالسلسلة الشرقية وآمل أن تكون فجر الجرود فجر إعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

أضاف: “نحن مع حكومة بعهد أطلق آمال كبرى بعودة الدولة وانتظام عمل المؤسسات والاستقرار وعنوان بيانها الوزاري كان حكومة استعادة الثقة واليوم وبكل احترم لكل فرد في هذه الحكومة الثقة معدومة”.

ورأى أن “السلسلة تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي لا بالتعليم ولا بالطبابة ولا بأي شيء آخر الكل يقول هناك مناقصة وتوزيع حصص الثقة معدومة بالحكومة، ولن تستحقها الحكومة بعد. نحن على مشارف نهاية موسم الصيف ونذكر وزير السياحة أواديس كيدانيان ما الذي حققه لبنان في هذا الصيف؟ وأسأله أين السياح الأجانب؟ وأسأله نعم هناك مهرجانات وهي حفلات غنائية ممولة إما من وزاراتنا وإما من شركات الخلوي أي من جيوب الشعب اللبناني”.

وتابع: “الثقة معدومة حتى اليوم ولم تستحقها الحكومة بعد وكل ما يطرح في التداول محل تشكيك واتهام والسلسلة تطول وهي تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي لا بالتعليم او بالطبابة والناس اقتراب بدأت تقترب من الكفر بكل المقدسات ونحن نمر بوضع اقتصادي استثنائي وخطير جدا ولا خط عودة اذا لم تحصل عملية تصليح عملية وشفافة”.

ودعا إلى “عملية تصحيح فعيلة سريعة وشفافة، الناس بحاجة إلى تصديق أننا عندما نذهب إلى مناقصات نذهب باتجاه مناقصات شفافة، وكل ما يجري مشبوه، ورفع الشبهة في السياسة مسؤولية المشبوه وليس من ادعى وعلى المشبوه رفع الشبهة عنه، ليأخذ ثقة الناس”.

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