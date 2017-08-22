بزي من مجلس النواب: أين أصبح ملف الليطاني؟ ومتى سنبدأ باستخراج النفط من بحرنا؟ on August 22, 2017

قال النائب علي بزي خلال كلمته في الجلسة المسائية لمناقشة الحكومة: “نلتقي في هذه القاعة في الوقت الذي تلتقي فيه الارادة الوطنية لتحرير الأرض من رجس الارهاب، فالرحمة لشهداء الجيش اللبناني والمقاومة والشفاء للجرحى”.

أضاف: “نحن على بعد أيام من ذكرى جريمة إخفاء الامام المغيب إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر ورفيقيه، فهو الذي أرسى دعائم العيش المشترك، نستحضره في هذه الأيام وما أشد الحاجة اليه، وانت يا دولة الرئيس الذي تكمل مسيرة الامام وتسعى الى تحريريه”.

وتابع: “كنا ننتظر من الحكومة إقفال ملف تعويضات حرب تموز بالتعويض على المواطنين الذين قصفت منازلهم ومتاجرهم وآلياتهم، وهو ملف لم يعد يحتمل التسويف والتأجيل، ولم تأت الموازنة على ذكره. وفي سياق التعويضات، هناك مواطنون لبنانيون لهم حقوق على الدولة، بعدما استأجرت اراضي للقوات الدولية العاملة في الجنوب”.

كما تطرق الى موضوع نهر الليطاني، وقال: “هناك قانون أقره مجلس النواب في ما يتعلق بملف الليطاني، وننتظر من رئيس الحكومة أن يطلعنا أين أصبح هذا الملف”.

وتناول بزي “موضوع المواصلات في الجنوب الذي يشهد اختناقات مرورية بين البلدات والمدن”، داعيا الى “تنفيذ مشروع توسعة المحول قرب الأولي”.

ووصف شتلة التبغ ب”العابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب في عكار والشمال وجبل لبنان والجنوب”، متمنيا على الحكومة “مراعاة الواقع وزيادة السعر على التبغ المسلم الى الريجي”، وقال: “هذه النبتة المقاومة ترفد الخزينة بآلاف الدولارات”.

وعن المناقصات، اعتبر أن “ما يحصل هو بخلاف القوانين المرعية الاجراء”، وقال: “إن أي مناقصة تحصل خارج ادارة المناقصات هي مشبوهة وتفوح منها روائح الفساد”.

وتطرق إلى ملف الكهرباء، مشيرا إلى أن “المواطنين ينتظرون الكهرباء، ورغم وعود ال24 لم تأت الكهرباء”.

وبالنسبة إلى المستشفيات، سأل: “أين الدعم من الحكومة التي على الأقل يجب ان تدعم المستشفيات الحكومية لعدم استعمال الحجة لهذه المستشفيات بعدم استقبال المواطنين؟ ما هو مفهوم الدولة في حال لم تقم بأبسط واجباتها في الرعاية الصحية والاجتماعية؟”.

ولفت إلى أن “هناك تأخيرا دائما في تسديد المستحقات للضمان الاجتماعي من قبل الحكومة”، وقال: “ندعو إلى تسديدها في حال أردنا أن يستمر الضمان في القيام بدوره وتقديم الخدمات إلى المواطنين”.

وعن ملف النفايات، قال: “هذا الملف درس كثيرا، لكن الرائحة ما زالت تزكم الأنوف، ولا توجد حتى الآن أي خطة أو حل”.

أضاف: “البقاع هذه المنطقة المحرومة، والتي أطلق منها السيد موسى الصدر مقاومة الحرمان والاحتلال، ما زالت تنتظر مشاريع الحكومة لتنميتها، فأين اصبح سد العاصي؟ ولماذا هناك مماطلة في تنفيذه، وهي في حاجة ماسة إلى لمياه لأنها منطقة زراعية؟”.

وأشار إلى أن “القروض والهبات يجب أن تكون شفافة”، منتقدا “إنشاء هيئات بديلة او رديفة عن الوزارات وبمعاشات مغرية وعالية”، وقال: “هذا باب من باب الهدر والفساد في الادارة اللبنانية ويجب معرفة كيفية صرف القروض والهبات، وبشفافية”.

وعن ملف النفط، قال: “بعدما أقر القانون، ونحن نعوم على مديونية عالية وازمة اقتصادية خانقة، فأين اصبح هذا الملف؟ ومتى سنبدأ باستخراج النفط من بحرنا؟”.

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