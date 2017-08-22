الحريري حيا الجيش: الانجاز الذي يكتبه بدماء ابطاله هو اغلى الانجازات علينا on August 22, 2017

بدأت جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، وأول المتكلمين رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال :”أتوجه بالتحية الى الجيش قيادة وضباطا وجنودا وأنحني امام استشهاد الابطال وامام تضحيات أهالي العسكريين المخطوفين الذين ننتظر معهم الكشف عن مصير ابنائهم”.

وقال: “الانجاز الذي يكتبه الجيش بدماء ابطاله هو اغلى الانجازات علينا جميعا وهو العنوان العريض لقرار محاربة الارهاب”.

أضاف: “اذا كان الاستقرار الامني نتيجة الاستقرار السياسي فإن الحكومة عملت بجهد على الخطين وما كشف عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن احباط مخطط ارهابي كان سيستهدف طائرة عربية في استراليا هو نقطة بيضاء في سجل الاجهزة التي تتولى حفظ الامن. نثني على التواصل الايجابي بين المؤسسات الامنية ما يساهم في حماية لبنان من التهديدات الارهابية”.

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