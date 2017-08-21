وقفة للمتقاعدين العسكريين في ساحة الشهداء تضامنا مع الجيش on August 21, 2017

نفذ عدد من المتقاعدين العسكريين، وقفة تضامنية مع الجيش اللبناني، في ساحة الشهداء، ورددوا الشعارات المؤيدة للجيش في معركته في مواجهة الارهاب ودفاعا عن تراب الوطن حيث يقدم الشهداء والجرحى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة العميد مارون خريش: “الجيش اللبناني هو الجيش الوحيد القادر على خوض معركة بهذه الدقة ضد مسلحين متحصنين خلف الجبال في المغاور ولديهم خبرة بطبيعة الارض ويملكون الاسلحة والالغام والذخائر وخارجين عن كل القوانين، وهي معركة صعبة تستدعي انتباه العسكريين لما فيها من افخاخ”.

واشار الى “ان الجيش قام بخطة متكاملة ويتعامل مع كل مركز وهم يتراجعون ويفرون من امامه واملنا ان تنتهي قريبا ويبقى تنظيف المنطقة”.

ونوه بالشعب اللبناني الذي وقف خلف جيشه اذ ان اهالي العسكريين والضباط انتقلوا الى المنطقة للتضامن والدعم”.

التعليقات