سيارة من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات إلى الصليب الأحمر اللبناني
تسلّم الصليب الأحمر اللبناني سيارة إسعاف لصالح مركز الإسعاف والطوارئ في فرن الشباك من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات في لبنان وهي السيارة الثالثة عشر التي تمنح للصليب الأحمر اللبناني من اللجنة التي حضر منها رئيستها السيدة ريجينا فينيانوس والسيدات لطيفه نكدي، ذكية مجذوب، وندى رسامني، ورين برنس وعن الصليب الأحمر اللبناني حضر رئيسة فرق الإسعاف والطوارئ السيدة روزي بولس وهي في الوقت عينه عضو في لجنة المبتدءات، ومسؤولين ومسعفين من مركز فرن الشباك. كما شارك عدد من الأصدقاء والداعمين ومنهم إيلي ماضي ممثلاً لبنك ميد، والسيدة باسكال أبو نعوم ممثلة لشركة إيسلا، والسيدة هيام دانيال والسيدة كارول حكيم.
سيارة من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات إلى الصليب الأحمر اللبناني