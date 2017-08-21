سيارة من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات إلى الصليب الأحمر اللبناني on August 21, 2017

سيارة من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات إلى الصليب الأحمر اللبناني

تسلّم الصليب الأحمر اللبناني سيارة إسعاف لصالح مركز الإسعاف والطوارئ في فرن الشباك من اللجنة الدولية لحفل المبتدئات في لبنان وهي السيارة الثالثة عشر التي تمنح للصليب الأحمر اللبناني من اللجنة التي حضر منها رئيستها السيدة ريجينا فينيانوس والسيدات لطيفه نكدي، ذكية مجذوب، وندى رسامني، ورين برنس وعن الصليب الأحمر اللبناني حضر رئيسة فرق الإسعاف والطوارئ السيدة روزي بولس وهي في الوقت عينه عضو في لجنة المبتدءات، ومسؤولين ومسعفين من مركز فرن الشباك. كما شارك عدد من الأصدقاء والداعمين ومنهم إيلي ماضي ممثلاً لبنك ميد، والسيدة باسكال أبو نعوم ممثلة لشركة إيسلا، والسيدة هيام دانيال والسيدة كارول حكيم.



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وكانت كلمات لكل من السيدة فينيانوس والسيدة بولس نوهت بنشاطات لجنة حفل المبتدءات وبدور الصليب الأحمر اللبناني في عمليات الإنقاذ، وستوضع السيارة في الخدمة لتلبية النداءات الطارئة.