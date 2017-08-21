جابر: شهداء الجيش أوسمة شرف على صدورنا on August 21, 2017

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الجيش على” بسالته واندفاعه في الميدان في مواجهة الارهاب الداعشي في جرد القاع ورأس بعلبك وعلى تحقيق التقدم النوعي والحقيقي السريع الذي فاق ال 80 كيلومترا مربعا، فضلا عن تضييق الخناق بسرعة فائقة على تلك المجموعات المتهاوية والمستسلمة التي باتت محصورة في أقل من 40 كيلومترا مربعا”.

كلام النائب جابر خلال رعايته حفل افتتاح صيدلية على جادة الامام الصدر في كفررمان، قال: “إن المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة للبنان في حماية الحدود وان قدر الجيش ان يقدم التضحيات من صفوف عسكرييه على حدود الوطن وما استشهاد ثلاثة عسكريين في منطقة جرود عرسال بانفجار لغم أرضي في آليتهم العسكرية خلال مهمة وطنية الا تأكيد على مضمون الشعار الذي رفعه الجيش وهو شرف، تضحية، وفاء لصون الوطن”.

أضاف: “إن الشهداء العسكريين الثلاثة هم أوسمة شرف على صدورنا وصدر كل لبناني شريف وهم الاوفياء والمضحون بدمائهم فداء لتحرير الارض من الارهاب الداعشي وشأنهم وشأن الجنود والضباط من الجيش الذين سقطوا بالالغام الاسرائيلية فكانوا جميعهم حماة الوطن والمدافعين عنه في وجه كل غاصب ومحتل”.

وهنأ الشباب ورجال الاعمال والاقتصاديين واصحاب المهن الحرة “على المبادرات التي يقومون بها من خلال افتتاح محلات ومطاعم وصيدليات ومنتجعات سياحية، والمبادرات الفردية هي التي تساهم باستمرار الحياة الاقتصادية، وهذه المشاريع تدل على الاصرار بالتمسك بالارض خدمة للبلد والبقاء فيه بعيدا عن الهجرة، لان أمام اي مواطن يتخرج من جامعته خياران إما الهجرة وإما البقاء والاستثمار على ارضه في مختلف المشاريع”.

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