كشافة لبنان فوج حرف ارده زغرتا إختتمت مخيمها الصيفي في اجبع on August 20, 2017

اختتمت جمعية كشافة لبنان فوج “حرف ارده” قضاء زغرتا، مخيمها الصيفي لهذا العام، والذي أقيم في منطقة اجبع في القضاء، بمشاركة اكثر من 150 عنصرا كشفيا، توزعوا على وحدات الفوج بحسب الفئات العمرية، اشبال، كشافة، وجوالة.

حضر حفل الختام نائب رئيس بلدية ارده المهندس ايلي الحصني، مختار بلدة حرف ارده نخول شديد، القادة القدامى للفوج، مجلس القيادة الحالي، الى حشد كبير من اهالي الكشافين المشاركين في المخيم، ومن ابناء البلدة.

بدأ الحفل بقداس احتفالي ترأسه المرشد الروحي للفوج، الخوري يوسف جنيد، في باحة المخيم الرئيسية، وخدمه عناصر من الفوج الكشفي.

بعد الانجيل المقدس، القى الخوري جنيد كلمة نوه فيها “بمزايا الحركة الكشفية بشكل عام، وما يتحلى به كشافة لبنان فوج حرف ارده بشكل خاص، لناحية الالتزام الاخلاقي والمبادىء الكشفية، وخدمة البلدة وابنائها”، لافتا الى “ان الحركة الكشفية هي مدرسة تربى الاجيال على الصدق واحترام الغير والتفاني في خدمة الله والوطن”.

بعدها، القى قائد المخيم سرجيو سعد كلمة لفت فيها الى ان “ما يميز المخيم هذا العام انه يضم في صفوفه ما يقارب 150 عنصرا من مختلف الاعمار، وهذا ما دفعنا الى ان يكون شعارنا لهذه السنة “الشعلة ترتفع” فشعلة فوجنا الكشفي التي انطلقت منذ حوالى 45 عاما، لا زالت تتأجج بفضل ثقتكم، التي تشكل الضمانة والاستمرارية لفوجنا، والتي نحرص كل الحرص على ان نكون امناء لها”.

اضاف: “هذه الامانة جسدناها في مخيمنا من خلال البرنامج المتنوع الذي حرصنا على تطبيقه لترسيخ جذور الروح الكشفية في عناصرنا، وتربيتهم على حب الطبيعة، وتنمية قدراتهم الفردية والجماعية، خدمة لبلدتهم ومجتمعهم. فالكشفية كانت ولا تزال مصنع الشباب الواعد، المسؤول، المقدام، والقادر على التأقلم مع ظروف الحياة”.

بعدها، كان حفل تسلم وتسليم بين قائد الفوج القديم فادي صادق، والقائد الجديد للفوج سرجيو سعد.

من ثم، اعلن قائد المخيم انطلاق سهرة النار، التي تخللها عروض كشفية، وحملة مشاعل، وصرخات، واغان، ومسرحيات، ولوحات استعراضية، وشرائح ضوئية، وكلها تحاكي الحياة الكشفية، والاعمال التي قام بها عناصر الفوج خلال فترة وجودهم في المخيم.

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