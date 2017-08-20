قيادة الجيش تنعى العسكريين الذين استشهدوا قبل ظهر اليوم on August 20, 2017

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين الذين استشهدوا قبل ظهر اليوم على طريق دوار النجاصة – جرود عرسال من جراء انفجار لغمٍ أرضيّ، وهم: الرقيب باسم موسى موسى والجندي إيلي ابراهيم فريجة والجندي عثمان محمود الشديد، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• الرقيب الشهيد باسم موسى موسى

– من مواليد 5 /4 /1979 برقايل – عكار.

– تطوع في الجيش بتاريخ 2 /11 /2000.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

• الجندي الشهيد إيلي ابراهيم فريجة

– من مواليد 17 /9 /1994 رعيت – زحلة.

– تطوع في الجيش بتاريخ 18 /2 /2012.



– حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرتين.– الوضع العائلي: عازب.

• الجندي الشهيد عثمان محمود الشديد

– من مواليد 1 /4 /1989 غزيلة – عكار.

– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 31 /3 /2009 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 30 /7 /2013.

– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– الوضع العائلي: متأهل وله ولد.

( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)

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