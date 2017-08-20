قيادة الجيش تنعى العسكريين الذين استشهدوا قبل ظهر اليوم

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين الذين استشهدوا قبل ظهر اليوم على طريق دوار النجاصة – جرود عرسال من جراء انفجار لغمٍ أرضيّ، وهم: الرقيب باسم موسى موسى والجندي إيلي ابراهيم فريجة والجندي عثمان محمود الشديد، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
• الرقيب الشهيد باسم موسى موسى
– من مواليد 5 /4 /1979 برقايل – عكار.
– تطوع في الجيش بتاريخ 2 /11 /2000.
– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.
• الجندي الشهيد إيلي ابراهيم فريجة
– من مواليد 17 /9 /1994 رعيت – زحلة.
– تطوع في الجيش بتاريخ 18 /2 /2012.
– الوضع العائلي: عازب.
• الجندي الشهيد عثمان محمود الشديد
– من مواليد 1 /4 /1989 غزيلة – عكار.
– مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 31 /3 /2009 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 30 /7 /2013.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– الوضع العائلي: متأهل وله ولد.
( تحدد مراسم التشييع لاحقاً)