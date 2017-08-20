صور أحيت عيد السيدة بمهرجان تحول الى احتفال تضامني مع الجيش on August 20, 2017

أحيت مدينة صور، عيد انتقال السيدة العذراء بمهرجان فني وشعبي تحول الى احتفال تضامني مع الجيش الذي يخوض معارك ضد الارهاب الداعشي في جرود بعلبك وعرسال، شارك فيه فاعليات، اهالي المدينة وصيادو الاسماك، وذلك بدعوة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” وبالتعاون مع بلدية صور وجمعية تجار المدينة.

وتقدم الحضور المدير العام للريجي ناصيف سقلاوي، رئيس اساقفة صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج، متروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك ميخائيل ابرص، متروبوليت صور ومرجعيون للروم الارثوذكس الياس كفوري ممثلا بالاب نقولا باسيلا، قائمقام صور محمد جفال، قائد القطاع الغربي في اليونيفيل فرنشييكو اوللا، قائد سرية صور العقيد الركن عبدو خليل، قائد الوحدة الايطالية في اليونيفيل ماسيمو كروكو، رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي, وفاعليات امنية واجتماعية وحشد كبير من الاهالي.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم أعلن سقلاوي عن بدء المهرجان باطلاق الاسهم والمفرقعات النارية وسط انتشار كثيف للاهالي الذين افترشوا الشاطئ لمشاهدة الحفل وقدمت المأكولات والحلويات والعصائر.

واعتبر سقلاوي “ان المهرجان يجسد العيش المشترك والعائلة الواحدة بين المسيحيين والمسلمين التي نادى بها الامام الصدر في صور وحامل امانته الرئيس نبيه بري”، لافتا الى “ان من اقام المهرجان هم من الطائفة الاسلامية تقديرا للاخوة ولمكانة السيدة العذراء في قلوبهم، اضافة الى حب الصيادين وايمانهم المطلق بسيدة البحار العذراء مريم”.

وقال: “ان صور تحيي عيد السيدة وكما قال سيدنا البطريرك الراعي في زيارته لصور: ان صور متفردة على شاطئ البحر المتوسط بجود بمقام للسيدة مريم وصور اليوم تنفرد بهذا الاحتفال الذي يحييه المسيحيون والمسلمون” مؤكدا “ان اهمية هذا المهرجان هو ترجمة للعيش المشترك، وهو يتزامن مع خوض الجيش اللبناني معركته ضد الارهاب في الجرود ونحن من صور نحيي الجيش والجنود البواسل الذين يدافعون عن ارض الوطن، فقلوبنا معه ونصره اكيد”.

دبوق

بدوره قال دبوق: “ان مهرجان السيدة يعبر عن المحبة واجواء المدينة وعائلاتها المسيحية والاسلامية، نحن عائلة واحدة، نحيي عيد السيدة مريم مسلمين ومسيحيين اضافة الى جنود السلام الذين شاركونا في المهرجان” مضيفا “ان المهرجان هو ثمرة تعاون بين ادارة الريجي وبلدية صور وجمعية تجار صور، وهو تعبير عن تعلقنا بالسيدة مريم والسيد المسيح في هذه المدينة التي باركها ووطأت اقدامه ارضها”.

ولفت القائد الايطالي في اليونيفيل الى “ان ما يشاهده هو قمة في الحضارة والعيش الواحد وهذه رسالة للعالم من مدينة صور التي تجسد عائلة واحدة من الحب والاحترام”.

وختم: “تعالوا الى صور وشاركوا ابناءها هذا المهرجان العالمي، ونحن كيونيفيل ادهشنا بهذا المهرجان الذي يعبر عن وحدة لبنان وعائلاته وطوائفه”.

وأحيا المهرجان الفنان اللبناني محمد اسكندر الذي قدم الجديد والقديم من اغانيه، وقدم اغان وطنية للجيش رقص عليها الحضور وسط تصفيق حار.

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