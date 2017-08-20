حواجز محبة ومواكب سيارة ورفع اعلام دعما للجيش في طرابلس

دعا قطاع الشباب في تيار “الكرامة” في طرابلس الى رفع أعلام الجيش اللبناني على شرفات المنازل وفي الشوارع والأحياء.

وأقام شباب التيار حواجز محبة في عدد من الاماكن والشوارع وزعوا فيها أعلام الجيش على السيارات والمارة.

وفي الختام، إنطلقت مواكب سيارة في مسيرة رفعت أعلام الجيش والاعلام اللبنانية، ومكبرات للصوت تبث أغاني للجيش “بدمائنا نفدي الجيش” واغان وطنية.