باسيل: ثقوا أننا لا نقول لكم الا الحقيقة وهذه الحقيقة هي التي ستنتصر

التعليقات
Share this on WhatsApp
أخبار قد تهمك
- مباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبي
- مباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصر
- ابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت توقعات الابراج 12 اغسطس 2017 Abraj Alyawm
- ﺭﺣﻤﺔ : ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻘﻪ
- حاصباني في عشاء بالبترون: سنبقى معا يدا بيد دون خوف.. سعد: نتعب ونزرع سويا كي نحصد سويا
- ﻣﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺎﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﻡ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ O
- طبيب لبناني دخل غرفة العمليات ليس لإجراء عملية بل وهب كليته لشاب أنهكه المرض فخرجا منتصرين
- ابراج اليوم الثلاثاء 4 تموز 2017 ماغي فرح توقعات برج اليوم ٤-٧-٢٠١٦