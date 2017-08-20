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باسيل: ثقوا أننا لا نقول لكم الا الحقيقة وهذه الحقيقة هي التي ستنتصر

on August 20, 2017

وزيرا الخارجية والطاقة اعمال مشروع الصرف الصحي في اعالي البترون: باسيل: ثقوا أننا لا نقول لكم الا الحقيقة وهذه الحقيقة هي التي ستنتصر

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