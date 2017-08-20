الوطني للحفاظ على السلم الاهلي: الارهابيون لا يمثلون دين الاسلام بل قوى الشر on August 20, 2017

أكد رئيس الاتحاد الوطني للحفاظ على السلم الاهلي احمد مختار خالد، في تصريح اليوم، “ان عملية فجر الجرود التي أطلقها الجيش اللبناني أمس ضد مواقع المسلحين الإرهابيين من تنظيم داعش تحظى بدعم وتأييد ومباركة جميع أبناء الشعب اللبناني بكل طوائفه وتلاوينها السياسية والدينية”.

ورأى ان “الجيش اللبناني الحامي لحدود الوطن وأمن المواطن في الداخل يخوض معركة كل لبنان واللبنانيين، ونأمل في ان تنتهي بدحر قوى العدوان وتحرير الارض اللبنانية من دنس الاٍرهاب والارهابيين”، داعيا الى “الالتفاف حول قوى الجيش وقيادته الوطنية والاحتفال معها بتحقيق النصر القريب”.

وشدد على “ان المسلحين الإرهابيين لا يمثلون اية طائفة او اي دين او مذهب بل يمثلون قوى الشر التي تدعمهم واطلقتهم ليعيثوا فسادا في الارض”، لافتا الى ان “هؤلاء المسلحين لا يمثلون الدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى حوار الحضارات مع الشعوب والأديان الاخرى ودعم نظرية تحرير وكفاح الشعوب من اجل نيل حريتها واستقرارها وأمنها”.

التعليقات