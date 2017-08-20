ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » العجوز: ما يقوم به الجيش محاربة حقيقية للارهاب

العجوز: ما يقوم به الجيش محاربة حقيقية للارهاب

on August 20, 2017

وجه رئيس مجلس القيادة في “حركة الناصريين الأحرار” زياد العجوز، في تصريح باسم الحركة، “تحية عز وإكبار للجيش اللبناني قيادة، ضباطا، رتباء وأفرادا”، واصفا ما يقوم به الجيش بأنه “محاربة حقيقية للارهاب وضمن أجندة وطنية لا غبار عليها”، حيث “نرى جنود جيشنا اللبناني البواسل، يخوضون أشرس المعارك الحقيقة ضد الإرهاب في جرود بعلبك، في ظل التفاف شعبي ووطني شامل”.

وحيا الجيش “الذي ينفذ بتضحياته قرارا وطنيا، ولن نرضى إلا بقوة سلاحه الشرعي رافضين كل سلاح خارج نطاق الدولة”.

وختم بالقول: “يهمنا في حركة الناصريين الأحرار أن نعلن عن تبنينا لثلاثية الجيش والشعب والدولة، رافضين أي ثلاثية أخرى”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com