العجوز: ما يقوم به الجيش محاربة حقيقية للارهاب on August 20, 2017

وجه رئيس مجلس القيادة في “حركة الناصريين الأحرار” زياد العجوز، في تصريح باسم الحركة، “تحية عز وإكبار للجيش اللبناني قيادة، ضباطا، رتباء وأفرادا”، واصفا ما يقوم به الجيش بأنه “محاربة حقيقية للارهاب وضمن أجندة وطنية لا غبار عليها”، حيث “نرى جنود جيشنا اللبناني البواسل، يخوضون أشرس المعارك الحقيقة ضد الإرهاب في جرود بعلبك، في ظل التفاف شعبي ووطني شامل”.

وحيا الجيش “الذي ينفذ بتضحياته قرارا وطنيا، ولن نرضى إلا بقوة سلاحه الشرعي رافضين كل سلاح خارج نطاق الدولة”.

وختم بالقول: “يهمنا في حركة الناصريين الأحرار أن نعلن عن تبنينا لثلاثية الجيش والشعب والدولة، رافضين أي ثلاثية أخرى”.

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