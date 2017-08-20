الحزن يعم عكار نتيجة استشهاد اثنين من أبنائها العسكريين on August 20, 2017

افيد ان الحزن خيم على منطقة عكار، بعد تلقي نبأ استشهاد اثنين من أبنائها نتيجة انفجار اللغم الأرضي ظهر اليوم بآلية للجيش على طريق دوار النجاصة- جرود عرسال.

وغص منزل الرقيب الشهيد باسم موسى موسى في برقايل، ومنزل الجندي الشهيد عثمان محمود الشديد في الكويخات، بالمعزين والمنددين بالارهاب. فيما حيا ذوو الشهيدين الجيش، مطالبين قائده بمواجهة الارهابيين حتى الانتهاء منهم على ارض لبنان.

وتمنى شقيق الشهيد شديد على قائد الجيش، السماح له بأن يرتدي بدلة شقيقه ليقاتل فيها الارهابيين الى جانب رفاقه.

وصدرت سلسلة بيانات نوهت ببطولات الجيش وحيت قائده ونددت بالارهاب، مؤكدة ان عكار “ستبقى أم الشهداء، وتفتخر بأبنائها ودمائهم الذكية التي تروي ارض الوطن”.

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