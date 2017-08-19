معلومات : داعش يشترط.. الطعام والمحروقات مقابل الإنسحاب on August 19, 2017

أفادت معلومات خاصة لموقع ملحق أن قيادة الجيـش اللّبناني رفضت عرضاً من داعش قبل ساعات قليلة من انطلاق عملية “فجر الجرود” يقضي بانسحاب مسلّحي التنظيم من الجرود اللّبنانية باتجاه الجرود السورية مقابِل الحصول على الطعام والمحروقات.



التعليقات

وأشارت المعلومات إلى ان قيادة الجيش أصَـرّت على معرفة مصيـر العسكريّيـن اللبنانيين المختطفين كشرط أساسي للموافقة على التّفاوض وهو ما رفض تنظيم داعش الإفصاح عنه.