معلومات : داعش يشترط.. الطعام والمحروقات مقابل الإنسحاب
on August 19, 2017
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أفادت معلومات خاصة لموقع ملحق أن قيادة الجيـش اللّبناني رفضت عرضاً من داعش قبل ساعات قليلة من انطلاق عملية “فجر الجرود” يقضي بانسحاب مسلّحي التنظيم من الجرود اللّبنانية باتجاه الجرود السورية مقابِل الحصول على الطعام والمحروقات.
وأشارت المعلومات إلى ان قيادة الجيش أصَـرّت على معرفة مصيـر العسكريّيـن اللبنانيين المختطفين كشرط أساسي للموافقة على التّفاوض وهو ما رفض تنظيم داعش الإفصاح عنه.
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