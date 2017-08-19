قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد أنطوان رزق on August 19, 2017

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد المتقاعد أنطوان رزق، الذي توفي بتاريخ 18/8/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 25/1/1962 صربا- كسروان.

– تطوع في الجيش اعتبارا من 9/1/1984، ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 1/8/1986، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 21/3/2012.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.



– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.– متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 21/8/2017 الساعة 10.00 من مستشفى سيدة المعونات- جبيل إلى بلدة رحبة- عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 17.00، في كاتدرائية الصليب المقدس.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 22/8/2017 اعتبارا من الساعة 10.00، ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 لغاية الساعة 19.00 في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23/8/2017 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس بلونة- كسروان.

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