سامي الجميل: جيشنا قادر على حسم معارك أكبر من معركة عرسال on August 19, 2017

علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على المعركة التي أطلقها الجيش اللبناني لتحرير منطقة جرود رأس بعلبك والقاع من تنظيم “داعش” الارهابي، وقال: “قلبنا يكبر عندما نرى جيشنا يقوم بدوره بالكامل ويظهر قوته وقدراته العالية، فبعد المشاهد التي رأيناه بين الامس واليوم والايام الماضية، نؤكد أن ثقتنا به يجب أن تكون مطلقة، وإننا لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا إلا للجيش، واليوم كل لبنان بكل طوائفه وانتماءاته السياسية الى جانبه في هذه المعركة”.

واعتبر الجميل في حديث لبرنامج اليوم السابع عبر “صوت لبنان 100.5″، أن “الاحساس الذي يشعر به اللبنانيون اليوم هو الذي يخلق الوحدة الوطنية الحقيقية والاجماع حول كيفية الدفاع عن لبنان”، مشيرا الى ان هذا المشهد “يدفعنا للصلاة لشبابنا في الجيش الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن كل لبنان وليس جزءا منه من خلال استراتيجية واضحة وهي تحرير الجرود من الارهابيين”.

وشدد على ان الجيش يؤكد للمشككين أنه “قادر على حسم معارك أكبر من تلك التي تحصل في الجرود اليوم، ومن المعركة التي حصلت قبلها في عرسال”.

وردا على سؤال، أكد أن “لا وجود لمعارضة أو موالاة عندما يكون الجيش موجودا، لأنه موضوع وطني له علاقة بكرامة كل مواطن لبناني”، مضيفا:” بالنسبة لنا هذا هو المشهد الذي نطمح له والذي يلبي طموحاتنا، عندما نرى جيشنا يتحمل مسؤولياته بشكل كامل من خلال مستوى عال بالعتاد والتدريب والعمليات النوعية، اضافة الى وجود ضباط يخططون بشكل ممتاز، ونتمنى ان تنتهي هذه المعركة بأسرع وقت ممكن كي لا ندخل بعملية استنزاف “.

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