تيار المستقبل: فجر الجرود معركة وطنية تحتم على البعض الانخراط بالأجندة الشرعية لمحاربة الارهاب on August 19, 2017

صدر عن “تيار المستقبل”، اليوم، البيان الآتي: “إن ما تضمنه إعلان قائد الجيش العماد جوزاف عون عن بدء معركة فجر الجرود باسم لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء، يختصر بمعناه العميق ما يحظى به جيشنا من إجماع وطني حول دوره الحصري والشرعي في الدفاع عن أمن لبنان وسيادته واستقراره.

إن تيار المستقبل إذ يجدد التأكيد على مطلق دعمه للمؤسسة العسكرية في معركتها لتطهير جرود راس بعلبك والقاع من إرهابيي داعش، يشدد على ثقته التامة بقدرة الجيش، قيادة وضباطا وجنودا، على حسم المعركة، وتحقيق الانتصار، ودحر الارهاب عن أرضنا.

إن معركة فجر الجرود هي معركة وطنية تعني كل اللبنانيين الذين يقفون صفا واحدا خلف الجيش وأبطاله، وتحتم على البعض أن ينخرط في الأجندة الوطنية الشرعية لمحاربة الارهاب، بعيدا عن الأجندات الإقليمية التي ورطت ولا تزال تورط لبنان واللبنانيين بمخاطر جمة.

كل التحية والتقدير لتضحيات جيشنا الوطني في حماية اللبنانيين، وكل الأمل بأن تؤدي معركة فجر الجرود الى الكشف عن مصير جنودنا المخطوفين، وبأن يعودوا الى أحضان الوطن سالمين”.

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