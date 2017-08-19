المعركة انطلقت.. مواقف داعمة للجيش في المعركة ضد “داعش” on August 19, 2017

انهالت المواقف المؤيدة والداعمة للجيش اللبناني بعد اعلانه انطلاق عملية “فجر الجرود” لدحر تنظيم “داعش” الارهابي عن جرود رأس بعلبك والقاع ، اذ تمنى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر” ” للجيش اللبناني كل النجاح في عملية تحرير الجرود من الارهابيين من اجل سلامة لبنان ونظامه الديمقراطي وهو الاساس”.

من جهته قال عضور كتلة “القوات” النائب فادي كرم في تغريدة على “تويتر”: “الله يحميكم يا ابطال الجيش اللبناني، تخوضون معركة كل لبنان وكل اللبنانيين، عقولنا معكم وقلوبنا معكم، واذا دعت الحاجة فسواعدنا معكم، ايها الجيش اللبناني وحدك الحامي، فبقضائك على الارهاب تنهي ادعاء السلاح غير شرعي بحماية اللبنانيين”.

اما النائب بطر حرب فغرّد بالقول :” مع إطلاق عملية فجر الجرود لتحرير أرض لبنان من الارهاب أدعو الله أن يوفق جيشنا الباسل وأن يحمي عناصره كلنا وراء جيشنا الشرعي”.



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بدوره غرّد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “مع فجر الجرود عم بطلّ فجر السيادة”.من جهته قال نائب رئيس الحكومة وزيرا لصحة غسان حاصباني عبر “تويتر”: “تحية للجيش اللبناني حامي الوطن. كلنا للوطن كلنا مع الجيش.”كما اشاد الرئيس نجيب ميقاتي بالجيش والعملية العسكرية التي يقوم بها ضد تنظيم “داعش” الارهابي فقال: ” قلوبنا مع الجيش في المواجهة الباسلة في جرود القاع ورأس بعلبك وباذن الله سيتحقق النصر ليشرق فجر حرية جديد على لبنان”.