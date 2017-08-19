القومي: واثقون بقدرة الجيش على تحرير الأرض والأسرى on August 19, 2017

اعتبر “الحزب السوري القومي الإجتماعي”، في بيان، ان “اطلاق الجيش اللبناني معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، حدث كبير يعبر عن ارادة مصممة على حماية لبنان من خطر الارهاب والتطرف. وعلى اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية الوقوف خلف جيشهم الوطني الذي يستكمل معركة تحرير الجرود اللبنانية”.

ووجه التحية إلى الجيش “قيادة وضباطا وأفرادا”، مؤكدا ثقته ب”قدرة هذا الجيش الوطني على تحقيق اهداف المعركة، بتحرير الأرض والأسرى”، وبأن الحزب القومي “سيظل ملتزما الوقوف بكل قدراته إلى جانب الجيش”.

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