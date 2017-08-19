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ابراهيم: نرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة

on August 19, 2017

اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان “الامن العام والجيش يقومان بمهمة لها طابع القدسية الوطنية، ونرجو من وسائل الاعلام الكريمة عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة، ومنعا للتلاعب بعواطف اللبنانيين. وسنعلن عن نتائج المهمة فور انجازها”.

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