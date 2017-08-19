الرئيسية » لبنان, مميز » ابراهيم: نرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة

ابراهيم: نرجو من وسائل الاعلام عدم الخوض في التحليلات حفاظا على نجاح المهمة on August 19, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net