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» متطوعو الدفاع المدني سلموا موفد السفير الفرنسي رسالة بمطالبهم
متطوعو الدفاع المدني سلموا موفد السفير الفرنسي رسالة بمطالبهم
on August 18, 2017
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افيد ان متطوعي الدفاع المدني المعتصمين أمام السفارة الفرنسية مطالبين بإقرار مرسوم تثبيتهم او منحهم اللجوء الانساني الى فرنسا، سلموا موفد السفير الفرنسي رسالة تشرح مطالبهم ومعاناتهم.
وأكد يوسف الملاح المتحدث باسم المتطوعين استمرار التحرك.
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