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متطوعو الدفاع المدني سلموا موفد السفير الفرنسي رسالة بمطالبهم

on August 18, 2017

افيد ان متطوعي الدفاع المدني المعتصمين أمام السفارة الفرنسية مطالبين بإقرار مرسوم تثبيتهم او منحهم اللجوء الانساني الى فرنسا، سلموا موفد السفير الفرنسي رسالة تشرح مطالبهم ومعاناتهم.

وأكد يوسف الملاح المتحدث باسم المتطوعين استمرار التحرك.

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