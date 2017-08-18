كمال الخير استنكر الجرائم الارهابية في برشلونة وبوركينا فاسو on August 18, 2017

استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، لدى استقباله وفودا شعبية أمت دارته في المنية، الجرائم الارهابية التكفيرية وخصوصا في برشلونة وبوركينا فاسو، حيث سقط ثلاثة شهداء لبنانيين وتقدم بأحر التعازي من أهلهم وذويهم.

من جهة أخرى، دعا الخير الى “اعتماد الموارد الطبيعية في لبنان، مثل الماء والهواء والطاقة الشمسية كمصادر أساسية لتوليد الطاقة الكهربائية. وطالب “بالتجاوب سريعا مع عرض رئيس الحكومة السورية لتزويد لبنان بخمسمائة ميغاوات بسعر منخفض جدا عن البواخر العائمة والمعامل الثابتة ومن دون أي أضرار بيئية على لبنان ودون الأخذ بآراء الفاسدين وناهبي الخزينة اللبنانية”.

وحذر من “مغبة تأجيل الانتخابات الفرعية في طرابلس و كسروان”، وقال: “هناك تيارات واحزاب سياسية معينة تخشى انكشاف احجامها الشعبية، وهي بالتالي تسعى الى تطيير هذا الاستحقاق الانتخابي”، متخوفا من “محاولات لاحقة من اجل تأجيل الانتخابات البرلمانية المحدد موعدها في شهر أيار 2018 تحت ذرائع و حجج باتت لا تخفى على الشعب البناني”.

واستنكر الخير “التدخل في شؤون منطقة المنية من قبل البعض”، وقال: “كنا نتمنى ان يحمل هذا البعض للمنية والضنية مشاريع تنموية حيوية كتأمين الكهرباء 24 من 24 او ايجاد حلول لاوتوستراد الموت في المنية، عبر اعتماد معايير السلامة المرورية والجسور والانفاق و غيرها وتأمين المستشفيات والجامعات وفرص العمل للشباب”، مؤكدا ثقته بأن “اهل المنية الشرفاء لن يقبلوا بضرب كرامة المنية من خلال فرض اي شخص عليهم بالباراشوت وانهم سوف يحاسبون المقصرين والمهملين في صناديق الاقتراع”.

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