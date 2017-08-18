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رئيس الجمهورية يتجه لتوقيع قانوني سلسلة الرتب والاحكام الضريبية

on August 18, 2017

افيد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه الى توقيع قانوني سلسلة الرتب والرواتب والاحكام الضريبية الجديدة في خلال وقت قريب، وذلك بعدما تقرر تصحيح بعض الثغرات التي وردت في القانونين والتي كانت محور نقاش في خلال اللقاء الحواري الذي التأم في بعبدا يوم الاثنين الماضي.

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