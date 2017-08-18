حراك المتعاقدين: لعدم انتخاب كل نائب يعرقل تثبيت المتعاقدين on August 18, 2017

وجه حراك المتعاقدين الثانويين في بيان له توصية الى الأهل والأقارب والأصدقاء التهيؤ للشطب والتشطيب لكل نائب يقف حجر عثرة وعرقلة تثبيت المتعاقدين وأي نائب يرشحه حزبه.

وأعلن ان لجنة التربية النيابية رئيسا وأعضاء مقصرة بحق المتعاقدين المظلومين من السلطة التي قررت إنزال عقوبة الأعدام بحقهم عندما أصدرت حكم المباراة المفتوحة.

وكشف البيان عن خطة إعلامية تحث اللبنانيين القاطنين في الدائرة الإنتخابية للنائب المعرقل على عدم انتخابه، وإعلام الرأي العام بما قام به النائب المرشح طيلة توليه دورته الإنتخابية.

وأكد “على عدم سكوت الشعب الجائع، الحالم بوظيفة الذي يشتهي في عهد هذه السلطة قطرة الماء وبصيص النور والطريق الخالي من زحمة السير، وان غدا لناظره قريب”.

التعليقات