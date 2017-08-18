بري عزى بضحايا اعتداء برشلونه:لعمل دولي موحد لمواجهة الارهاب وتجفيف موارده on August 18, 2017

ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيسة مجلس النواب الاسباني آنا باستور ورئيس مجلس الشيوخ بيو غارسيا اسكوديرو معزيا بضحايا الهجوم الارهابي في برشلونه، مؤكدا “التضامن مع اسبانيا في مواجهة هذا الارهاب”.

وجاء في البرقية “ان لبنان هذا البلد الصغير الذي يواجه قواعد ارتكاز الارهاب على حدوده وخلاياه النائمة في الداخل، والذي عاش ويعيش الالم الناجم عن العمليات الارهابية يشعر ويتألم لما اصاب بلدكم، ويلتزم الدعوة الى عمل دولي موحد ومنظم عبر غرفة عمليات تقودها الامم المتحدة لمواجهة الارهاب المباشر والعابر للحدود وتجفيف موارده ومصادره”.

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