الصفدي عزى السفير الإسباني بضحايا الارهاب في برشلونة: لتعمل الدولة على تجفيف منابعه on August 18, 2017

أعرب النائب محمد الصفدي عن تضامنه الكامل مع الحكومة الاسبانية وشعبها لخسارة الأرواح البريئة نتيجة العمل الارهابي الذي ضرب البلاد يوم أمس، متوجها إلى السفير الاسباني لدى لبنان خوسيه ماريا دي لا فيريه برسالة جاء فيها:

“أعرب عن تضامني الكامل مع الحكومة الاسبانية وشعبها لخسارة الأرواح البريئة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى المصابين. وإذ أدين العمل الإرهابي الذي ضرب برشلونة، أدعو إلى اوسع مشاركة دولية لمحاربة الإرهاب بأشكاله كافة منطلقا من قناعتي بأن قتل الأبرياء هو عمل قاس وجبان ويناقض كل التعاليم والقيم الدينية”.

وختم: “من واجب الدول كافة ومن واجبنا جميعا العمل سويا لتجفيف منابع الإرهاب من خلال التعليم والتنمية الإقتصادية، على أمل أن يعطي الله الصبر والسلوان لعائلات الضحايا والمصابين”، ختم الصفدي.

التعليقات