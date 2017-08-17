BBAC يدعم مهرجان “أحلى فوضى” في عاليه on August 17, 2017

بيروت، آب 2017: في إطار مشاركة BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) الدائمة في النشاطات الاجتماعية والثقافية التي تُساهم في تمكين المجتمع المحلي، شارك المصرف بدعم فعاليات المهرجان السنوي لجمعية “أحلى فوضى”. أُقيمت نشاطات المهرجان هذا العام في سمبوزيوم عاليه تحت عنوان Aley-Z Let’s Go برعاية وزير الثقافة والسياحة وبالتعاون مع بلدية عاليه، وبحضور شخصيات بارزة وفعاليات المنطقة ، بالإضافة الى مسؤوليين في BBAC.

وفي المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام ﻟ BBACالشيخ غسّان عسّاف: “نحن فيBBAC نفتخر بأن نكون جزءا من هذا المهرجان المبدع، الذي يُقام هذا العام في مدينة عاليه التي يعود تاريخ تواجدنا فيها كمصرف إلى 60 عاماً. ولا يقتصر دورنا فيها على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد إلى دعم الجمعيات والأهالي في جميع النشاطات الهادفة، وهذا يقع ضمن أهداف المصرف للمسؤولية الاجتماعية.”

وأضاف: ” الأعمال الثقافية من موسيقى وفن تساهم بشكل كبير في تحسين حياة الناس، وهذا هدف مصرفنا الذي يركز دائما على “الإهتمام بالفعل”. فالإهتمام ليس فقط معنوي ومادي، إنما ثقافي أيضًا، لذلك يقوم مصرفنا دائما بدعم كل النشاطات التي تساهم في التغيير الايجابي في المجتمع.”

يجدر بالذكر أن المهرجان اكتسح شوارع مدينة عاليه محوّلا إياها إلى تحفة فنية وثقافية، بمشاركة رسّامين ونحاتين وموسيقيين لبنانيين وأجانب، كما خصّص المهرجان مساحة للحرفيين والكتب والمنشورات، إضافة إلى أنشطته المتنوعة من موسيقى الأوبرا والروك والجاز والبلوز الشرقي والغربي إضافة إلى العروضات الفلكلورية البرازيلية والأفريقية. كما تضمّن المهرجان ألعاب ترفيهية للأطفال ومعرض للسيارات القديمة.

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