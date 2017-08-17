نواف الموسوي: نقرأ الوقائع ونعرف خطواتنا للوصول الى النصر الكامل on August 17, 2017

إعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “الخطاب الذي نسمعه بشأن الموقف من سوريا يدل على أن الذي يطلقونه مفارقون للواقع، وأنهم لا يقرأون المتغيرات، ولا يزالون أسرى أوهامهم”. وقال في خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لبسام قاسم عربية في حسينية بلدة القليلة الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات: “نحن نقرأ الوقائع جيدا، ونعرف الخطوات التي نسير بها من أجل أن نصل إلى النصر الكامل”.

أضاف: “إننا نقول لمن صرح وقال بأن الوزيرين من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير ذهبا إلى سوريا بصفتهم الشخصية، بأن هو من يتحدث بصفته الشخصية، فهؤلاء وزراء في هذه الحكومة، وعندما يزورون سوريا، فإنهم يزورونها بهذه الصفة الرسمية لعقد اتفاقات مع نظرائهم في الحكومة السورية بما يحقق المصالح الوطنية للبنان واللبنانيين. وأما إذا كانت المسألة شطارة في الكلام، فإن أي واحد يذهب إلى السعودية لزيارتها فيزورها بصفة شخصية، لأننا غير متفقين على موضوع العلاقة مع السعودية، لا سيما أن المطلوب هو الاحتكام للبيان الوزاري. بالتالي علينا جميعا أن نحتكم لهذا البيان الذي أخذ مقطعا من خطاب القسم لرئيس الجمهورية بعد انتخابه في المجلس النيابي، والذي قال إن لبنان لا يتدخل في الصراعات، وعليه فإن النظام السعودي يرتكب منذ أكثر من عامين المجازر اليومية بحق الشعب اليمني، حيث أوصل الحال في اليمن إلى نصف مليون نسمة من اليمنيين مصابين بالكوليرا الذي من المفترض أن يكون قد انتهى هذا الوباء عن وجه الكرة الأرضية. ولكن بهذه السياسة العدوانية والإرهابية والإجرامية السعودية، فإن الشعب اليمني يتعرض اليوم لهذه المذبحة، وما دامت السعودية والنظام السعودي متورطا بحربه الإجرامية ضد اليمن، فعلينا ألا نزورها، والذي يريد أن يزورها، عليه أن يزورها بصفته الشخصية، وذلك التزاما بالبيان الوزاري”.

وختم الموسوي: “إننا نسأل متى أخذت أي حكومة في لبنان قرارا بقطع العلاقات مع سوريا، أو تعديل اتفاق الطائف في ما يتعلق بالعلاقات المميزة مع سوريا، وبالتالي نحن لا زلنا كلبنانيين ملزمين بنصوص المعاهدات والاتفاقيات مع سوريا، ونعمل تحت مظلة هذه الاتفاقيات والمعادلات، وعندما نذهب إلى سوريا، فإننا نذهب بصورة رسمية، ولتحقيق مصالحنا الوطنية”.

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