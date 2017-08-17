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محفوض: أخطأت 14آذار بعدم الغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري

on August 17, 2017

اعتبر رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض ” ان من اخطاء قوى 14 اذار لا بل من خطاياها انها لم تبادر الى الغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري وانهاء وظيفته فها نحن اليوم نسدد الفاتورة سياديا”.

وقال في تصريح:” عندما يتحدى وزير حكومته والجو العام فهذا يعني ان هذه الحكومة تجمع تناقضات وعليه لم يعد امام رئيسها الا القرار الجريء فآخر الدواء الكي”.

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