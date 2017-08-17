جنبلاط: بناء معمل إنتاج كهرباء أوفر على الخزينة من إستئجار سفن on August 17, 2017

كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “إن بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو إستغرق بعض الوقت أوفر على الخزينة من إستئجار سفن وما يشوبها من سمسرة”.

أضاف: “إنتظرنا أكثر من عشرين عاما حلا للكهرباء، معامل غاز تعمل على Diesel، ثم سفن مستأجرة تحرق Fuel مغشوش وتلوث”.

تابع: “كفى حلولا مجتزأة ومكلفة على حساب الخزينة والمواطن، أصبح فيها قطاع الكهرباء ملك هواة وتجار بدل الكفاءة والاختصاص”.

وقال: ‏”وللتذكير، فقد منع رفيق الحريري من تحديث الكهرباء آنذاك نتيجة سلطة الوصاية وسماسرتها البارودية والحبيقية”.

أضاف: “رحمة الله على جورج إفرام الذي أقصي من منصبه بلمح البرق فحلت الكارثة على قطاع الكهرباء مذ ذاك وإلى الآن”.

وختم: “‏ومنذ ذلك الحين وعجز الموازنة يزداد ويزداد إلى أن يأتي يوم لن تجدي الهندسات المالية بالرغم من كلفتها العالية. والسلام.”

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